Em recital de Pedro, Flamengo vence o Fluminense pelo Brasileirão

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O grande destaque do clássico foi Pedro, autor dos dois gols rubro-negros nesta noite; Savarino descontou para o Tricolor.

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Com o resultado, o Clube das Laranjeiras segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela. Já o Mais Querido igualou a pontuação do rival, mas leva vantagem no saldo de gols e ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro, com uma partida atrasada (contra o Mirassol).

Fluminense x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

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Com pressão alta desde o início, o time comandado por Leonardo Jardim manteve o controle das ações e criou novas oportunidades. Plata quase ampliou, mas parou em defesa de Fábio. Do outro lado, o Fluminense teve dificuldades para construir jogadas, sentiu a saída de Lucho Acosta por lesão, e finalizou apenas duas vezes, sem acertar o gol defendido por Rossi.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

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O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

O Tricolor ainda teve boa chance com Castillo já aos 42', mas o centroavante cabeceou a bola por cima do gol. Já nos acréscimos, com os ânimos aflorados no Maracanã, Jorge Carrrascal foi expulso por falta em Guga. Apesar da superioridade numérica nos minutos finais e da pressão pelo empate, o Fluminense não conseguiu buscar o resultado. Desta forma, vitória e festa do Flamengo no Maracanã.

Pedro comemora gol do Flamengo diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo, por sua vez, encara o Independiente Medellín na quinta-feira (16), também no Maracanã e pela competição continental.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

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📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Pedro, aos 7'/1°T (0-1) e 6'/2°T (0-2); Savarino, aos 31'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Martinelli e Castillo (FLU); Bruno Henrique (FLA);

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal, aos 49'/2°T;

🏟️ Público: 44.833 presentes;

💰 Renda: R$ 3.554.437,50.

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes, Renê (Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e John Kennedy (Castillo).

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)