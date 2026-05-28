Carrascal é suspenso pelo STJD e desfalca o Flamengo por três jogos; Jardim é absolvido

A quarta comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira (28) os desdobramentos da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no último sábado (23), e definiu punições para integrantes do clube carioca. O meia Carrascal foi suspenso por três partidas, além de receber suspensão de 30 dias e multa de R$ 10 mil pela expulsão sofrida na partida. Já o técnico Leonardo Jardim foi absolvido das acusações relacionadas às críticas feitas à arbitragem após o confronto.

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Com a decisão, o colombiano desfalca o Flamengo no duelo contra o Coritiba, neste sábado (30), e ainda terá de cumprir mais duas partidas de suspensão após a Copa do Mundo, diante de Chapecoense e São Paulo.

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Carrascal respondeu no tribunal pela expulsão após acertar o rosto do zagueiro Murilo durante a partida no Maracanã. O jogador foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta, cuja pena varia de um a seis jogos de suspensão.

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Murilo após entrada de Carrascal (Foto: Reprodução/Palmeiras)

A defesa rubro-negra pediu absolvição ou punição mínima, argumentando que o lance foi acidental e menos grave do que outro episódio recente envolvendo o atleta no Fla-Flu, quando ele acabou suspenso por duas partidas.

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Relator do caso, Gustavo Vaughn reconheceu que não houve intenção de agressão por parte do meia, mas destacou a imprudência na jogada e o histórico recente de expulsões do atleta. Inicialmente, o auditor votou por dois jogos de suspensão, mas os demais integrantes da comissão ampliaram a pena para três partidas.

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Leonardo Jardim é absolvido

Outro caso analisado foi o do técnico Leonardo Jardim, denunciado pelas declarações dadas em entrevista coletiva após o confronto com o Palmeiras. A procuradoria enquadrou o treinador no artigo 258, inciso II, do CBJD, por reclamação desrespeitosa à arbitragem.

Entre as falas destacadas estavam as declarações de que "é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo" e que a arbitragem "apita sempre para a mesma cor".

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O advogado do Flamengo, João Marcello Costa, justificou a ausência do treinador na audiência, alegando que ele comandava um treinamento no momento do julgamento. Mesmo assim, foi apresentado um vídeo no qual Leonardo Jardim afirmou que suas falas tinham tom irônico e eram uma resposta a manifestações do Palmeiras antes da partida.

— Meu objetivo na coletiva após o jogo era uma resposta irônica àquela mensagem que o adversário enviou antes do jogo para tentar influenciar ao dizer que era um ato de coragem apitar. Respondi a essa mensagem não diretamente contra o árbitro e seus deveres profissionais — declarou o treinador.

Leonardo Jardim após a derrota do Flamengo para o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Os auditores aceitaram a argumentação da defesa e absolveram Leonardo Jardim por unanimidade.

O massagista Fernando Munhoz também foi julgado após ser acusado de ameaçar a equipe de arbitragem no intervalo da partida. Segundo a procuradoria, ele teria dito ao árbitro: "você não sai daqui vivo".

Durante o depoimento, Munhoz pediu desculpas e alegou que a frase fazia referência aos protestos da torcida, afirmando que o árbitro "não sairia hoje do estádio". A justificativa, no entanto, não convenceu os auditores, que aplicaram suspensão de um mês e multa de R$ 15 mil.

Além das punições individuais, o Flamengo foi multado em R$ 45 mil pelos objetos arremessados em direção à delegação do Palmeiras e pela confusão registrada após o gol de Paulinho.