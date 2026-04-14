Samuel Lino cresce de produção e ganha importância no Flamengo

O início de temporada de Samuel Lino é animador para o torcedor do Flamengo. Pelo menos, é isso que apontam os números. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no último domingo (12), no Maracanã, o ponta-esquerda somou mais duas assistências para Pedro decidir o clássico e ajudou a equipe a conquistar três pontos importantes no Brasileirão.

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Os dois passes para gol fazem o atacante chegar a seis na temporada. Com os quatro gols feitos até aqui, são 10 participações diretas em 19 partidas em 2026. Os números já são superiores aos do jogador na última temporada, quando participou de nove gols (quatro marcados e cinco assistências) em 39 jogos.

Números de Samuel Lino pelo Flamengo

Samuel Lino desde a estreia

50 jogos (36 titular) 8 gols 11 assistências 153 minutos para participar de gol 11 grandes chances criadas 1.3 passes decisivos por jogo 1.8 finalizações por jogo (0.6 no gol) 11.0 finalizações para marcar 57% de eficiência nos dribles 1.4 dribles certos por jogo 53% de eficiência nos duelos 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.18

Samuel Lino só em 2026

19 jogos (11 titular) 4 gols 6 assistências 96 minutos para participar de gol 4 grandes chances criadas 26 passes decisivos (1.4 por jogo) 1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol) 6.5 finalizações para marcar 57% de eficiência nos dribles 1.3 dribles certos por jogo 58% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.26

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As estatísticas mostram a evolução do camisa 16 do Flamengo nestes primeiros meses de temporada. O destaque, inclusive, não fica só no Rubro-Negro: ele é o terceiro jogador com mais participações em gols do futebol brasileiro em 2026. Além disso, é o quinto com menos minutos para participar de gol e o quarto ponta com mais passes decisivos do país.

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Volta por cima?

Samuel Lino ainda não caiu nas graças da Nação Rubro-Negra. Contratado no fim de julho por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) — à época, o reforço mais caro da história do clube —, o atacante teve uma primeira temporada sem tanto brilho, disputando posição com Everton Cebolinha.

Em 2026, no entanto, o camisa 16 tem demonstrado evolução. Os números refletem as boas atuações, e o ponta-esquerda assumiu a titularidade de vez sob o comando de Leonardo Jardim.

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O Flamengo de Samuel Lino tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

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Samuel Lino em ação pelo Flamengo contra o Fluminense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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