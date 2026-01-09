menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Saúl, meia do Flamengo, passa por cirurgia no calcanhar esquerdo

Jogador deve ficar longe das atividades por até três meses

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
13:07
Saúl perderá início de temporada do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
imagem cameraSaúl perderá início de temporada do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em boletim divulgado, o Flamengo informou que o meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. O procedimento foi realizado pelo médico holandês Niek van Dijk e foi considerado um sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Carioca será chance para jovens do Flamengo buscarem espaço; veja nomes

Saúl ficará na Espanha, mas já iniciou o processo de recuperação. Ele aguarda liberação de Niek van Dijk para poder retornar ao Brasil e ser acompanhado de perto pelo médico do clube, Fernando Sassaki.

O sofria de uma tendinopatia insercional do Aquiles, ou seja, um osso proeminente no calcanhar. A cirurgia consistiu em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo. Jogador e clube vinham discutindo a possibilidade há algum tempo e, após consultas a diferentes especialistas, chegaram a esta conclusão. O tempo estimado de recuperação é de até três meses. Com isso, Saúl não poderá jogar no Campeonato Carioca e perderá as decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús

continua após a publicidade

Leia a nota do Flamengo

"O meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Niek van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências.

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação, até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Entenda planejamento do Flamengo para o Campeonato Carioca

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias