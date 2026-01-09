Saúl, meia do Flamengo, passa por cirurgia no calcanhar esquerdo
Jogador deve ficar longe das atividades por até três meses
Em boletim divulgado, o Flamengo informou que o meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. O procedimento foi realizado pelo médico holandês Niek van Dijk e foi considerado um sucesso.
Saúl ficará na Espanha, mas já iniciou o processo de recuperação. Ele aguarda liberação de Niek van Dijk para poder retornar ao Brasil e ser acompanhado de perto pelo médico do clube, Fernando Sassaki.
O sofria de uma tendinopatia insercional do Aquiles, ou seja, um osso proeminente no calcanhar. A cirurgia consistiu em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo. Jogador e clube vinham discutindo a possibilidade há algum tempo e, após consultas a diferentes especialistas, chegaram a esta conclusão. O tempo estimado de recuperação é de até três meses. Com isso, Saúl não poderá jogar no Campeonato Carioca e perderá as decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús
Leia a nota do Flamengo
"O meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Niek van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências.
O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação, até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia."
