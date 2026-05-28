Veja os potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores

A fase de grupos da Libertadores se encerrou nesta quinta-feira (28), e os 16 times que seguem na competição estão definidos. Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo garante melhor campanha da fase de grupos da Libertadores

Na principal competição do continente, as equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

Universidad Católica-CHI

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

Pote 2

Estudiantes-ARG Deportes Tolima-COL Fluminense Cruzeiro Platense-ARG Palmeiras Mirassol Rosario Central-ARG

Além dos duelos de oitavas de final, o sorteio desta sexta-feira (29) definirá o chaveamento até a final da Libertadores. As equipes com melhor campanha na fase de grupos decidem os jogos de volta em casa até as semifinais. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

➡️ 'Joguem um pelo outro': Felipão manda mensagem ao elenco da Seleção Brasileira

Taça da Libertadores exposta em Lima, no Peru, local da última final da competição continental, vencida pelo Flamengo sobre o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.