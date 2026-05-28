Veja os potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores
Os seis brasileiros que disputavam a fase de grupos estão classificados
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A fase de grupos da Libertadores se encerrou nesta quinta-feira (28), e os 16 times que seguem na competição estão definidos. Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.
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Na principal competição do continente, as equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.
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Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores
Pote 1
- Flamengo
- Coquimbo Unido-CHI
- Independiente Rivadavia-ARG
- Universidad Católica-CHI
- Corinthians
- Cerro Porteño-PAR
- LDU-EQU
- Independiente del Valle-EQU
Pote 2
- Estudiantes-ARG
- Deportes Tolima-COL
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense-ARG
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central-ARG
Além dos duelos de oitavas de final, o sorteio desta sexta-feira (29) definirá o chaveamento até a final da Libertadores. As equipes com melhor campanha na fase de grupos decidem os jogos de volta em casa até as semifinais. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.
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