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Veja os potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores

Os seis brasileiros que disputavam a fase de grupos estão classificados

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
23:28
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Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)
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A fase de grupos da Libertadores se encerrou nesta quinta-feira (28), e os 16 times que seguem na competição estão definidos. Os duelos das oitavas de final serão conhecidos nesta sexta-feira (29) às 12h, em sorteio realizado na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

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Na principal competição do continente, as equipes classificadas se dividem em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. Os líderes vão para o pote 1, enquanto os segundos colocados estão no pote 2. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.

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Potes do sorteio das oitavas de final Libertadores

Pote 1
  • Flamengo
  • Coquimbo Unido-CHI
  • Independiente Rivadavia-ARG
  • Universidad Católica-CHI
  • Corinthians
  • Cerro Porteño-PAR
  • LDU-EQU
  • Independiente del Valle-EQU
Pote 2
  1. Estudiantes-ARG
  2. Deportes Tolima-COL
  3. Fluminense
  4. Cruzeiro
  5. Platense-ARG
  6. Palmeiras
  7. Mirassol
  8. Rosario Central-ARG

Além dos duelos de oitavas de final, o sorteio desta sexta-feira (29) definirá o chaveamento até a final da Libertadores. As equipes com melhor campanha na fase de grupos decidem os jogos de volta em casa até as semifinais. A final será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.

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Taça da Libertadores
Taça da Libertadores exposta em Lima, no Peru, local da última final da competição continental, vencida pelo Flamengo sobre o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

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