O atacante Everton Cebolinha sofreu uma fratura em uma costela após a derrota do Flamengo para o Bragantino, no meio da semana, e está fora do confronto diante do Santos, neste domingo, no Maracanã. O exame de imagem realizado no dia seguinte do jogo confirmou a lesão, e o atleta já iniciou o tratamento com o Departamento Médico do clube. Até o momento, não há previsão de retorno aos gramados.

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Atacante deixou o campo relatando dores após a última partida, contra o Red Bull Bragantino. Exame de imagem realizado no dia seguinte confirmou fratura de uma costela. Está em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Outros desfalques do Flamengo

Cebolinha reforça a lista de desfalques do Flamengo para a partida. Além dele, o meia Erick Pulgar, que cumpre suspensão após expulsão na rodada anterior, também teve lesão confirmada no ombro direito; Alex Sandro segue em transição após procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo, e Saúl realiza trabalhos de fisioterapia enquanto se recupera de cirurgia.

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Com essas baixas, o técnico terá que buscar alternativas no setor ofensivo e no meio-campo para manter a competitividade da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial

ALEX SANDRO: Em processo de recuperação, jogador realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.

ERICK: Fora da partida de hoje por suspensão, meia teve confirmada lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.

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SAÚL: O meia segue avançando no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Realiza trabalhos de fisioterapia em campo e também de condicionamento físico.

Novidade dos relacionados

Se por um lado, Leonardo Jardim terá algumas baixas, por outro, o comandante contará com o retorno do atacante Bruno Henrique, recuperado de uma pubalgia. Ele atuou pela última vez no dia 26 de fevereiro, na partida contra o Lanús. O jogador treinou normalmente nesta semana e volta a ficar à disposição após seis partidas.

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