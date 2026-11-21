Flamengo supera rivais paulistas e vira maior campeão brasileiro do século XXI
Com a conquista de 2026, Rubro-Negro chega ao quinto título nacional desde 2001
O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 e se tornou, de forma isolada, o maior vencedor da competição no século XXI. Com o quinto título nacional desde 2001, o Rubro-Negro ultrapassou Palmeiras e Corinthians, que somam quatro conquistas cada, e assumiu a liderança de um ranking que tinha três clubes empatados até a temporada passada.
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A nova taça também representa o décimo título brasileiro da história do Flamengo. A equipe comandada por Leonardo Jardim amplia uma sequência de conquistas que começou em 2009 e ganhou força a partir de 2019, quando o clube iniciou um novo período de protagonismo no futebol nacional.
A liderança isolada foi construída principalmente nos últimos oito anos. Desde 2019, o Flamengo conquistou quatro edições do Brasileirão: 2019, 2020, 2025 e 2026. Nenhum outro clube venceu a competição tantas vezes nesse intervalo.
O Rubro-Negro já havia igualado Palmeiras e Corinthians em 2025, quando conquistou seu quarto título no século. Na ocasião, o clube alcançou as mesmas quatro taças dos rivais paulistas e passou a dividir a primeira colocação do levantamento.
O título de 2026 desfez o empate e colocou o Flamengo sozinho no topo.
Confira os maiores campeões do Brasileirão no século XXI
O levantamento considera as edições do Campeonato Brasileiro disputadas desde 2001, início do século XXI.
Flamengo também assume liderança isolada nos pontos corridos
A conquista de 2026 também coloca o Flamengo como maior campeão da era dos pontos corridos, formato adotado pelo Campeonato Brasileiro em 2003.
Até 2025, o Rubro-Negro dividia o primeiro lugar com Palmeiras e Corinthians, todos com quatro títulos. A quinta conquista deixa o Flamengo isolado na liderança do ranking.
Os títulos rubro-negros no formato atual foram conquistados sob o comando de quatro treinadores. Andrade dirigiu a equipe em 2009, Jorge Jesus em 2019, Rogério Ceni em 2020 e Filipe Luís em 2025. Leonardo Jardim passa a integrar a lista com o título de 2026.
O feito reforça o peso da geração que chegou ao clube em 2019. Desde então, o Flamengo conquistou metade dos oito Campeonatos Brasileiros disputados, consolidando uma sequência de resultados que atravessou diferentes elencos e comissões técnicas.
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