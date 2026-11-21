Arrascaeta provoca Palmeiras após título do Flamengo: 'A gente foi bem melhor que eles'
Camisa 10 reconheceu a força do rival, mas destacou a superioridade rubro-negra na campanha do decacampeonato brasileiro
O Flamengo conquistou o decacampeonato brasileiro diante do Palmeiras, em São Paulo, e Arrascaeta não perdeu a oportunidade de provocar o principal rival rubro-negro dos últimos anos. Após o empate que garantiu a taça ao time carioca, o camisa 10 destacou a disputa entre as equipes, mas fez questão de afirmar que o Rubro-Negro foi superior ao adversário na campanha pelo título.
Na avaliação do uruguaio, Palmeiras e Flamengo protagonizaram mais uma disputa importante nos últimos anos. Apesar de reconhecer a qualidade do rival, o meia ressaltou a regularidade da equipe de Leonardo Jardim e lembrou que, depois de assumir a liderança, o time não voltou a perdê-la.
— Sim, o Palmeiras é praticamente o rival que a gente tem nesses últimos anos. Sempre estamos brigando por coisas importantes. Depois que pegamos a liderança, não perdemos mais. Tivemos uma regularidade muito boa. Eles fizeram um grande campeonato, mas a gente foi melhor. Fomos muito contundentes e ganhamos jogos que foram muito difíceis — afirmou Arrascaeta.
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Arrascaeta manda recado ao Palmeiras após título do Flamengo
O camisa 10 foi ainda mais direto ao comentar os questionamentos sobre o desempenho rubro-negro durante a temporada. Arrascaeta afirmou que, apesar das críticas recebidas em diferentes momentos, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão.
— Sempre se questiona o Flamengo por uma coisa ou por outra, mas a gente foi bem melhor que eles. Então, quero dar os parabéns para todo torcedor do Flamengo, para todo jogador, pelo decacampeonato — completou o uruguaio.
Com o empate em São Paulo, o Flamengo confirmou o título brasileiro e chegou ao décimo troféu de sua história na competição.
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