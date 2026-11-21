Jardim comemora título brasileiro e deixa futuro no Flamengo em aberto
Treinador português celebrou a conquista e comentou o trabalho com Samuel Lino
Leonardo Jardim comemorou a conquista do Brasileirão pelo Flamengo neste sábado (21), após empate com o Palmeiras. O treinador destacou a capacidade de reação da equipe na competição, que começou a disputa atrás do principal concorrente e terminou com seis pontos de vantagem. Apesar da festa pelo título, o português deixou o futuro no clube em aberto e afirmou que conversará com a diretoria após o encerramento da temporada.
Em entrevista coletiva depois da partida, Jardim lembrou que o Flamengo somou apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas e precisou correr atrás do Palmeiras na classificação. O técnico valorizou a regularidade construída ao longo do campeonato e atribuiu aos jogadores o mérito pela mudança de cenário.
— A campanha do Flamengo nas primeiras três rodadas fez quatro pontos somente. Partimos de trás em relação ao Palmeiras. Foi uma luta entre duas equipes apenas. Soubemos construir, ao longo da temporada, uma campanha regular que permitiu estar com seis pontos de vantagem hoje, com uma média de pontos extraordinária e, por isso, todos estão de parabéns. Os jogadores acreditaram no nosso trabalho, metodologia e foram os principais responsáveis por alterar o rumo dos acontecimentos. Fomos bicampeões e deca e tenho a honra também de ter meu nome registrado — afirmou.
Jardim deixa futuro no Flamengo em aberto
Apesar da conquista do Brasileirão, Leonardo Jardim evitou confirmar a permanência no Flamengo para a próxima temporada. O treinador lembrou que o campeonato ainda não terminou e que restam duas rodadas pela frente. Segundo ele, uma conversa sobre o futuro acontecerá após o fim da competição.
O português também explicou sua preferência por contratos de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes.
— Acabamos o campeonato em termos de título, mas ainda temos dois jogos pela frente. Nunca sabemos o futuro no futebol. Com certeza vamos sentar à mesa. Depois do Monaco, nunca mais assinei por mais de um ano. Assino por um ano e com opção de renovar por mais um caso, as duas partes estejam satisfeitas. Eu sei que depende do resultado. No Monaco foi diferente, porque é um projeto de formação. Hoje é dia de festa, de comemorar, e o futuro será o que tiver que ser — declarou.
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Jardim explica evolução de Samuel Lino e fala sobre Pedro
Leonardo Jardim também comentou o trabalho realizado com Samuel Lino, grande destaque da competição, desde sua chegada ao Flamengo. O treinador explicou que passou a utilizar o atacante em posições mais próximas do gol, com menos participação em dribles e mais movimentações em profundidade e pela região central do campo.
O português avaliou que a mudança trouxe resultados positivos tanto para o jogador quanto para a equipe. Além disso, revelou que o próximo objetivo é fazer de Pedro o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
— Ele jogava num sistema diferente, posicionado em outras áreas, e eu tenho minhas ideias. Trabalhei ele num sistema mais perto do gol, menos em dribles e mais em movimentos de facão e da zona central, e tem corrido bem. Tive a sorte de ter dado certo para o Flamengo e para ele. Agora o objetivo é fazer o Pedro artilheiro do campeonato — completou.
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