Camisa 10 do decacampeonato brasileiro do Flamengo, Arrascaeta provocou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após o empate em São Paulo. Em sua conta no Instagram, o uruguaio relembrou uma frase da dirigente, utilizada após a final da Supercopa do Brasil de 2023.

— Estão mais calmos? (emoji com a mão na boca). Tem que respeitar o Mengãooooooo — publicou Arrascaeta.

Arrascaeta e Varela com a taça do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Quando Leila Pereira disse essa frase?

A frase de Leila Pereira foi publicada após o Palmeiras conquistar o título da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, em 2023. Na ocasião, a presidente compartilhou uma foto em sua conta no Instagram acompanhada da expressão, que começou a ganhar força nas redes sociais.

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Nos anos seguintes, a dirigente voltou a repetir a frase em momentos de pressão e após vitórias importantes. Em novembro de 2026, a expressão voltou a ser utilizada depois de o Palmeiras garantir vagas nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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