Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira após título: 'Chorão'
Equipes empataram em 1 a 1, neste sábado (21), no Nubank Parque
O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro neste sábado (21), após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque. Depois da partida, Abel Ferreira reconheceu a superioridade rubro-negra na competição, mas também citou problemas enfrentados pelo Alviverde ao longo da temporada. A declaração repercutiu entre torcedores do time carioca nas redes sociais.
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Em entrevista coletiva, o treinador português parabenizou Leonardo Jardim e os jogadores do Flamengo pelo título. Abel admitiu que o rival teve desempenho superior ao Palmeiras durante o Brasileirão e reconheceu erros próprios na campanha.
— Primeiro, dar os parabéns ao Leonardo Jardim e a todos os seus jogadores. Neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. Já disse que são opções minhas e não vou justificá-las aqui. Ao longo do ano, sempre fomos rodando a equipe por várias razões. Vendemos o Allan e tivemos que encontrar soluções. Após a Copa do Mundo, tivemos problemas físicos e nossa equipe perdeu alguns pontos. No contexto geral, nosso adversário foi melhor dentro e fora de campo — declarou.
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O técnico também mencionou fatores que, na avaliação dele, prejudicaram o Palmeiras na reta final da disputa, como suspensões, jogadores negociados, lesões e desgaste físico após a Data Fifa.
A declaração de Abel Ferreira sobre a superioridade do Flamengo no Campeonato Brasileiro repercutiu entre torcedores rubro-negros, que aproveitaram o reconhecimento do treinador português para provocar o rival nas redes sociais. Veja a repercussão:
Como foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo
Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.
No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.
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