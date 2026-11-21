Presidente do Flamengo, Bap provoca Palmeiras após título: 'Não tem fax'
Presidente rubro-negro ironizou o rival ao celebrar o décimo título brasileiro, conquistado com empate no Nubank Parque
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, aproveitou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026 para provocar o Palmeiras. Após o empate por 1 a 1 no Nubank Parque, neste sábado (21), o dirigente celebrou o decacampeonato rubro-negro e disparou um "não tem fax!", em referência à contagem de títulos nacionais do clube paulista.
A provocação faz referência à unificação dos títulos brasileiros promovida pela CBF em 2010. Na ocasião, as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados antes de 1971, foram equiparadas ao Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi um dos clubes beneficiados pela medida, que passou a ser ironizada por torcedores rivais com a expressão "título por fax".
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Bap fez a declaração durante a comemoração do décimo título brasileiro do Flamengo, garantido na casa do Palmeiras. O presidente também exaltou a campanha da equipe e destacou a dificuldade de conquistar o Brasileirão.
— Eu acho que o trabalho da gente foi muito bom. Não é fácil ter a campanha que a gente teve no segundo turno. É assim... eu tô feliz, entendeu? Não tem a história do copo d'água meio vazio: é muito bacana ganhar, é muito bacana conquistar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, ele é mais difícil que a Libertadores. No coração e no imaginário do torcedor, pode não ser pelo número de anos que nós ficamos sem conquistar, mas de qualquer maneira nós já temos quatro Libertadores, temos dez Brasileiros... não tem fax! (risos)
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— Então, muito feliz, muito feliz com o que a gente fez, né? Como dizia Zeca Pagodinho: 'sou feliz e agradeço pelo que Deus me deu'. Beijo, galera! Saudações rubro-negras!
O Flamengo confirmou o título em cima do Palmeiras com duas rodadas de antecedência. Samuel Lino marcou o gol de empate no segundo tempo, após Jhon Arias abrir o placar para o Palmeiras. O resultado levou o Rubro-Negro aos 80 pontos e confirmou o bicampeonato consecutivo.
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