O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 e, além de levantar mais uma taça, garantiu uma premiação milionária pela campanha. Com base nos valores distribuídos na temporada anterior, a projeção é de que o Rubro-Negro receba aproximadamente R$ 54 milhões pela primeira colocação. O montante definitivo ainda depende dos cálculos da Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

O valor estimado tem como referência a premiação de 2025, quando o Flamengo também terminou na liderança do Brasileirão e recebeu R$ 53,6 milhões. O Palmeiras, vice-campeão daquela edição, recebeu R$ 51,35 milhões pela classificação final.

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A projeção para 2026 considera um cenário de distribuição semelhante ao do ano passado, mas pode sofrer alterações conforme as receitas efetivamente arrecadadas e os critérios contratuais aplicáveis à temporada.

Como funciona a premiação do Campeonato Brasileiro?

Diferentemente da Libertadores e da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro não possui uma premiação financeira fixa paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dinheiro destinado à classificação final faz parte dos contratos de direitos de transmissão negociados pelos clubes.

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O Flamengo integra a Libra, que comercializa os direitos de transmissão de seus integrantes em contrato com a Globo válido até 2029.

Pelo modelo de distribuição adotado pelo bloco, os recursos são divididos em três parcelas:

40%: distribuição igualitária entre os clubes;

distribuição igualitária entre os clubes; 30%: desempenho esportivo, conforme a classificação final do Brasileirão;

desempenho esportivo, conforme a classificação final do Brasileirão; 30%: audiência gerada pelas equipes.

Com a conquista, o Flamengo garante a maior cota referente ao desempenho esportivo. Os aproximadamente R$ 54 milhões projetados dizem respeito exclusivamente a essa parcela, e não ao total arrecadado pelo clube com os direitos de transmissão.

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Vale destacar que o montante também não representa necessariamente uma receita adicional integral recebida após o título, uma vez que parte dos repasses pode ser antecipada ao longo da temporada.

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Flamengo também garante vaga na Supercopa de 2027

Além da premiação financeira, a conquista do Brasileirão assegura ao Flamengo uma vaga na Supercopa do Brasil de 2027, competição que reúne os campeões nacionais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O título também garante ao Rubro-Negro o direito de utilizar o distintivo de campeão brasileiro no uniforme durante a temporada seguinte.