Leonardo Jardim voltou a falar sobre Filipe Luís após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026 com o Flamengo. Em entrevista coletiva neste sábado (21), depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, o treinador português reconheceu que encontrou dificuldades para conquistar a confiança da torcida após substituir o brasileiro, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025.

Jardim afirmou que a identificação de Filipe Luís com o Flamengo tornou sua chegada mais desafiadora. Segundo o português, o elenco e os profissionais que trabalham diariamente no Flamengo aceitaram suas ideias com mais facilidade do que torcedores e imprensa.

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— Não é fácil criar empatia depois do sucesso que o clube teve com o Filipe. Acho que os jogadores e aquele departamento de trabalho diário do clube aceitaram-me melhor do que os adeptos aceitaram-me, não é? E que a mídia, que hoje em dia ainda recebo críticas — mas isso está à vontade, porque eu estou muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito tranquila e não ligo muito a isso; ligo é àquilo que são o meu grupo de trabalho, quer staff, quer jogadores.

Filipe Luís foi demitido do Flamengo em março, poucas horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A decisão surpreendeu parte da torcida e do elenco, principalmente pelo histórico recente do treinador, que havia conquistado os dois principais títulos da temporada anterior.

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Jardim assumiu a equipe na final do Carioca e conquistou o título logo na estreia. O trabalho, entretanto, passou por questionamentos ao longo do ano, especialmente após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.

— E eu nunca me preocupei com a crítica, preocupei-me com competências. Fico com uma mágoa de não estarmos na final da Libertadores, da forma como estávamos invictos na Libertadores e acabámos por, nos pênaltis, ser eliminados. Ganhámos um campeonato, ganhámos o quadragésimo Carioca... com certeza queríamos mais, não o conseguimos, mas estou de consciência tranquila que fiz o meu melhor e trabalhei da minha forma.

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Após título do Flamengo, Jardim deseja sucesso a Filipe Luís no Monaco

O treinador também destacou o apoio recebido da diretoria rubro-negra e dos jogadores durante a temporada. Jardim citou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor de futebol José Boto, além de reconhecer que os atletas mantinham uma relação de carinho com Filipe Luís.

— E quero agradecer aqui, já agradeci ao staff que recebeu-me bem, à direção — o Bap e o Boto sempre foram de um apoio formidável —, os jogadores receberam-me de mãos abertas, independentemente também de terem um carinho especial pelo antigo treinador, aceitaram aquilo que eram as minhas ideias, aceitaram aquilo que era a minha forma de trabalhar. E, eh pá, os adeptos com certeza e os mídia têm saudades — a saudade é assim e isto é o futebol.

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Jardim ainda fez questão de desejar sucesso ao antecessor no Monaco, da França, clube pelo qual tem forte identificação. O português comandou a equipe francesa entre 2014 e 2019, com uma breve interrupção, e conquistou o Campeonato Francês de 2016/17. Filipe Luís assumiu o clube em julho deste ano.

— Mas eu vou-vos dizer: eu fico feliz de ser campeão, fico feliz também pelo passado, pelo que o Filipe fez aqui, como o Filipe está agora no meu clube de coração e também lhe desejo os melhores êxitos, desejo a ele que ele tenha tanto sucesso no Mónaco como eu tive. E por isso eu vejo o futebol como o meu trabalho e dou sempre o meu melhor, e a crítica passa-me muito assim ao lado. E sei que hoje em dia os flamenguistas estão felizes, mas há muita gente que está infeliz.

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Com o título brasileiro, Jardim encerra a principal disputa da temporada com dois troféus conquistados pelo Flamengo. O português assumiu a equipe em meio à contestação pela saída de Filipe Luís e conseguiu confirmar o decacampeonato nacional com duas rodadas de antecedência.