Membros da Fúria Jovem, organizada do Botafogo, invadiram a sede do clube na noite deste sábado (21) após o vazamento de vídeos de torcedores comemorando o título do Flamengo no local.

Em live feita pela torcida organizada no Instagram, integrantes da Fúria entraram na sede social do clube e cobraram frequentadores, principalmente em busca de quem estivesse vestindo a camisa do Flamengo.

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Em determinado trecho da gravação, é possível escutar um membro da organizada exigindo que quem estivesse com o uniforme rubro-negro o tirasse e afirmando que a sede social do clube "não é bagunça".

— Quem tiver com a camisa do Flamengo, já pode ir tirando nessa porr@. Essa porr@ não é bagunça, isso aqui é Botafogo! Vai ficar comemorando título do Flamengo? — disse um integrante durante a transmissão ao vivo no Instagram.

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Entenda o contexto

A sede social do Botafogo, General Severiano, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi palco de um evento da escolinha PSG Academy. Logo após a conquista do título brasileiro pelo Flamengo, neste sábado (21), torcedores rubro-negros presentes foram flagrados comemorando nas dependências do clube. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o grupo cantando músicas do Flamengo.

A PSG Academy é parceira do Botafogo e realiza, neste fim de semana, um evento para jovens no campo de General Severiano.

Flamengo conquista título brasileiro pela décima vez

No Nubank Parque, casa do Palmeiras, o Rubro-Negro buscou um empate e conquistou, pela décima vez na sua história, o título nacional. Depois de Arias abrir o placar, Samuel Lino empatou no segundo tempo e fez a festa da Nação Rubro-Negra espalhada por todo o planeta na tarde deste sábado (21).

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Com o resultado de 1 a 1, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Alviverde, que tem 74 e três vitórias a menos.