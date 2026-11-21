Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na tarde deste sábado (21), no jogo que pode valer o título do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h30 (Brasília), e com o Lance! você acompanha todo o pré-jogo, os lances em tempo real e o pós-decisão, direto do Nubank Parque. Siga abaixo:

Equipes no aquecimento!

Fala, setorista!

EQUPES ESCALADAS!

Organizadas do Flamengo entrando no Nubank Parque

👀Rubro-Negro já com a faixa de campeão

A Nação Rubro-Negra também está presente!

Movimentação da torcida palmeirense nos arredores

Palco da decisão está pronto!

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Como chegam Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.

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O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate contra o Palmeiras para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

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O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer o Flamengo para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

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