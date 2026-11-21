AO VIVO: acompanhe a decisão entre Palmeiras e Flamengo
Se vencer ou empatar, o Rubro-Negro conquista o título do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na tarde deste sábado (21), no jogo que pode valer o título do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h30 (Brasília), e com o Lance! você acompanha todo o pré-jogo, os lances em tempo real e o pós-decisão, direto do Nubank Parque. Siga abaixo:
Equipes no aquecimento!
Fala, setorista!
EQUPES ESCALADAS!
Organizadas do Flamengo entrando no Nubank Parque
👀Rubro-Negro já com a faixa de campeão
A Nação Rubro-Negra também está presente!
Movimentação da torcida palmeirense nos arredores
Palco da decisão está pronto!
As matérias mais quentes sobre o duelo
➡️Explosão e calmaria: Abel e Jardim protagonizam duelo de temperamentos em Palmeiras x Flamengo
➡️Palmeiras encara desfalques por 'missão impossível' no Brasileirão
➡️Flamengo pode fazer história contra o Palmeiras com título inédito nos pontos corridos
Como chegam Palmeiras e Flamengo
O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.
O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.
O que ambos precisam para serem campeões?
O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate contra o Palmeiras para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.
O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer o Flamengo para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Corinthians confirma lesão e zagueiro vira desfalque no Brasileirão
Gabriel Paulista inicia tratamento e preocupa a comissão técnica
Com volta de convocados, Santos treina com foco no Grêmio; veja provável escalação
O técnico Cuca, porém, terá que lidar com desfalques por lesão e suspensão; saiba mais sobre a atividade
Palmeiras x Flamengo: escalações confirmadas e onde assistir
Alviverde entra em campo com a obrigação de vencer para manter viva a disputa pelo título do Brasileirão
Palmeirenses hostilizam torcedor do Flamengo e ofendem repórter ao vivo
Discussão começou após provocação de flamenguista durante entrevista e terminou com ofensas à repórter
Explosão e calmaria: Abel e Jardim protagonizam duelo de temperamentos em Palmeiras x Flamengo
Portugueses têm comportamentos distintos à beira do campo e se enfrentam em partida que pode definir o título brasileiro
Mauro Beting projeta final equilibrada entre Atlético-MG e Boca Juniors
Em entrevista ao Lance!, o jornalista vê duelo aberto em Barranquilla e avalia peso dos vices no aspecto psicológico do elenco
Palmeiras encara desfalques por 'missão impossível' no Brasileirão
Abel Ferreira conta com cinco ausências para enfrentar o Flamengo neste sábado (21)
Zagueiro pela direita volta a ser dúvida do Vasco na reta final da temporada
Saldivia e Gabriel Pereira disputam posição ao lado de Robert Renan
Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Cruzeiro: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vidente crava vencedor de Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Gabigol e Boca Juniors: relembre ligação que começou com provocação ao River e quase virou acerto
À véspera da final da Sul-Americana entre Boca e Atlético-MG, veja como nasceu a relação do camisa 9 do Santos com o clube argentino
Fred x Paredes: raio-x das lideranças de Atlético-MG e Boca
Os dois são os grandes personagens da decisão
Lateral do Corinthians completa nove meses sem entrar em campo
Hugo segue sem oportunidades e perdeu espaço com a chegada de Clarence Seedorf
IA crava placar de Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Rafael cita Dorival, Crespo e Roger e admite: 'Ano muito difícil' no São Paulo
Goleiro reconheceu que o Tricolor não conseguiu entregar uma equipe na disputa por títulos e pediu reação nos três últimos jogos do Brasileirão
De oito pontos atrás à chance de título: Flamengo busca coroação na casa do Palmeiras
Rubro-Negro chegou a ficar oito pontos atrás, reagiu na reta final e agora depende de um empate para conquistar o Brasileirão
Bahia x Coritiba: onde assistir, horário e escalações
Bahia x Coritiba: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Palmeiras x Flamengo: jogo do ano coloca frente a frente as duas potências do futebol brasileiro
Donos das duas maiores receitas do país e protagonistas de duas finais de Libertadores, clubes se enfrentam em confronto que pode decidir o campeão brasileiro
Por que Palmeiras x Flamengo será no sábado?
As equipes se enfrentam pela 36ª rodada, em duelo que pode decidir o título do Brasileirão