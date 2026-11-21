Lucas Paquetá se declara ao Flamengo após título: 'Queria vencer com esse clube'
Meia relembrou período difícil no exterior e celebrou o título diante do Palmeiras
Lucas Paquetá não escondeu a emoção após conquistar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo neste sábado (21), na casa do Palmeiras. Revelado pelo clube, o meia destacou o significado especial de levantar um troféu com a camisa rubro-negra e revelou que o desejo de voltar a vencer pelo time do coração foi um dos motivos que o fizeram retornar ao Rio de Janeiro.
Paquetá relembrou os dois anos difíceis que viveu no exterior e afirmou que queria voltar a se sentir acolhido pelo clube onde iniciou sua trajetória no futebol. O jogador também destacou a importância de conquistar mais um título na história do Flamengo.
— Uma felicidade enorme. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Eu cheguei a esse clube com 8 anos de idade. E a minha maior emoção sempre foi vencer com essa camisa. Passei dois anos muito difíceis da minha vida lá fora e decidi voltar porque queria ter essa sensação. Queria me sentir acolhido, queria estar no time do meu coração e queria vencer com esse clube. São 10 títulos nos 131 anos de clube, então é para entrar para a história. É só o primeiro título e a gente quer mais. Ano que vem vamos buscar mais — declarou, em entrevista ao "SporTV".
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Paquetá destaca reação do Flamengo na disputa pelo Brasileirão
O meia também avaliou a campanha rubro-negra no Campeonato Brasileiro e destacou a capacidade de reação da equipe. Segundo Paquetá, o Flamengo demonstrou consistência e resiliência para superar a desvantagem na disputa pelo título e confirmar a conquista diante do Palmeiras.
— Sem dúvida alguma, a gente foi um time muito consistente, teve resiliência. A gente teve oito ou nove pontos atrás e nós buscamos. E vencemos o campeonato hoje e estamos seis pontos. Então, merecido. É comemorar e comemorar com essa Nação — completou.
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