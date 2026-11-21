Arrascaeta destacou a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro após a conquista do título neste sábado (21), diante do Palmeiras, em São Paulo. O meia comparou a pontuação alcançada pelo elenco em 2026 com a marca da equipe comandada por Jorge Jesus, em 2019, e ressaltou a regularidade necessária para levantar o troféu nacional.

O uruguaio afirmou que o desempenho rubro-negro ao longo da competição demonstra a força do elenco. Segundo o camisa 10, a pontuação conquistada nesta temporada se aproxima de uma campanha que ficou marcada na história do clube.

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— A gente está fazendo uma pontuação que está beirando a excelente, que fizemos com o Jorge Jesus. Então, está demonstrando que este elenco jogou muito esse ano também — afirmou.

Bruno Henrique com a taça do Flamengo (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Faltando duas rodadas ao fim do campeonato, o Flamengo soma 80 pontos. Em 2019, o time de Jesus alcançou 90. Ou seja, a equipe atual pode chegar a 86.

Arrascaeta também lamentou a eliminação na Libertadores, outro dos objetivos do Flamengo na temporada. O meia, porém, destacou que o título brasileiro conquistado diante do Palmeiras tinha um significado especial para o grupo.

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— Por casualidade e talvez um pouco de infortúnio, acabamos ficando de fora da Libertadores, que também era outro dos objetivos que tínhamos no ano, mas futebol é, faz parte. Mas esse título de hoje aqui era muito especial para nós — completou.

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Arrascaeta celebra trajetória no Flamengo

Um dos principais nomes da geração vitoriosa do Flamengo, Arrascaeta também falou sobre sua trajetória no clube. O uruguaio demonstrou gratidão pelo carinho recebido desde sua chegada e destacou a importância de aproveitar o momento da conquista.

— Gratidão, pelo carinho que me deram desde que eu cheguei aqui. A vida do futebolista passa muito rápido, então quero curtir esse momento aqui — declarou.

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