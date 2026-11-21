Após a conquista do decacampeonato brasileiro neste sábado (21), com o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, o Flamengo publicou uma nota oficial agradecendo a hospitalidade e a recepção do clube paulista aos rubro-negros. O gesto acontece em meio a uma temporada marcada por trocas de farpas públicas entre membros das diretorias e pelo acirramento dos bastidores.

A nota, entretanto, não foi direcionada apenas à diretoria. O Flamengo também fez questão de enaltecer o tratamento recebido da comissão técnica e dos torcedores palmeirenses.

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— Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas — diz um trecho da nota do Flamengo sobre o Palmeiras.

Flamengo comemorando título brasileiro no Nubank Parque (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

Veja a nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, agradece à Sociedade Esportiva Palmeiras pela hospitalidade e pela recepção oferecida à delegação rubro-negra no Nubank Parque.

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O Flamengo estende seu agradecimento à diretoria, à comissão técnica e à torcida palmeirense pelo respeito e pela cordialidade demonstrados durante a disputa da 36ª rodada do Brasileirão.

Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas."

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