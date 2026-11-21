O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 em pleno Nubank Parque, casa do Palmeiras, e a festa rubro-negra também tomou conta das redes sociais. Após o empate por 1 a 1 neste sábado (21), que garantiu o décimo título nacional do clube carioca, torcedores não perderam a oportunidade de provocar o rival paulista. A repercussão rendeu uma série de memes e brincadeiras na web.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Palmeiras saiu na frente com Arias, mas o Flamengo buscou o empate no segundo tempo com Samuel Lino. O resultado levou o Rubro-Negro aos 80 pontos, contra 74 do Alviverde, que não tem mais chances de alcançar o adversário na tabela. Com a confirmação da conquista justamente na casa do rival, as provocações ganharam ainda mais força nas redes sociais.

continua após a publicidade

Até o perfil oficial do Flamengo entrou no clima da comemoração, aproveitando o título para brincar com o adversário. Entre montagens, provocações e referências à rivalidade entre os clubes, os torcedores fizeram a festa na internet.

Veja abaixo os memes dos torcedores do Flamengo após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026:

Como foi jogo

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.