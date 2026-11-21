Rossi desabafa após título do Flamengo: 'Único culpado'
Goleiro argentino questiona cobranças recebidas durante a temporada, defende regularidade de suas atuações e agradece à família após conquista do Brasileirão
O goleiro Agustín Rossi aproveitou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026 para desabafar sobre as críticas recebidas ao longo da temporada. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (21), no Nubank Parque, o argentino demonstrou incômodo com a maneira como suas atuações foram avaliadas e afirmou que, em determinados momentos, foi tratado como o principal responsável pelos problemas do Flamengo.
— E mais uma temporada onde, para muita gente, parece que eu sou o único culpado. Mas esse título me deixa muito feliz porque, para mim e para o nosso treinador de goleiros, nosso grupo de goleiros, a gente teve uma temporada regular.
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Rossi foi alvo de questionamentos durante o Brasileirão, especialmente após falhas em partidas decisivas do Flamengo. Em outubro, por exemplo, o goleiro recebeu críticas pelo empate por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, já havia demonstrado insatisfação com a repercussão do lance e classificado parte das cobranças como excessivas.
Após confirmar o decacampeonato brasileiro, o argentino voltou ao assunto e destacou a dificuldade de quem atua na posição.
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— Às vezes as críticas são injustas, porque quem critica não sabe o que representa não só ser jogador, menos ser goleiro e menos o que é a posição do goleiro dentro do jogo.
Rossi agradece à família após conquista pelo Flamengo
O desabafo também teve espaço para agradecimentos. Rossi destacou a importância da família para enfrentar as dificuldades da temporada e mencionou o desafio de viver longe de seu país de origem.
— Graças a Deus, ao nosso trabalho no dia a dia. Eu quero agradecer muito à minha esposa, meu filho, à minha família que está comigo no Brasil. Às vezes é muito difícil suportar muitas coisas longe de casa.
O goleiro também reforçou a relação com o Flamengo e lembrou que chegou ao clube com o objetivo de conquistar títulos.
— Tenho muita gratidão ao Flamengo. Quando vim aqui, vim pra conquistar. Não lembro quantos títulos já são aqui no clube. Muito feliz por isso.
O Flamengo garantiu o título brasileiro com duas rodadas de antecedência. A equipe saiu atrás no placar, após gol de Jhon Arias, mas buscou o empate com Samuel Lino, aos 30 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e confirmou a conquista na casa do principal concorrente na disputa pelo campeonato.
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