Arrascaeta e Bruno Henrique chegam a 19 títulos pelo Flamengo; Pedro iguala marca de Zico
Dupla alcança quarta conquista nacional, aumenta vantagem como maior vencedora da história rubro-negra e celebra nova taça dias após ganhar bustos na Gávea
Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaram seus nomes na história do Flamengo com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026. Os dois chegaram a 19 títulos oficiais pelo clube, aumentaram o recorde de conquistas com a camisa rubro-negra e igualaram Zico em número de Brasileirões. A dupla agora soma quatro títulos nacionais, mesma marca alcançada pelo maior ídolo da história flamenguista.
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O feito acontece menos de uma semana depois de Arrascaeta e Bruno Henrique receberem bustos na sede social do Flamengo, na Gávea. As homenagens foram inauguradas em 15 de novembro, durante as comemorações pelos 131 anos do clube, em reconhecimento à trajetória dos jogadores desde 2019.
Contratados no início daquele ano, os dois participaram de uma das fases mais vitoriosas da história rubro-negra. A conquista de 2026 é a 19ª de ambos, distribuídas entre competições estaduais, nacionais e continentais.
A coleção inclui quatro Campeonatos Brasileiros, três Libertadores, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil, seis Campeonatos Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.
Dupla iguala Zico em títulos brasileiros no Flamengo
O Brasileirão de 2026 também coloca Arrascaeta e Bruno Henrique no mesmo patamar de Zico em uma marca específica. Com quatro conquistas, os dois igualaram o Galinho no número de títulos nacionais pelo Flamengo.
Zico foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983 e 1987. Arrascaeta e Bruno Henrique conquistaram suas taças em 2019, 2020, 2025 e 2026.
Outros nomes históricos do Flamengo também chegaram a quatro títulos brasileiros pelo clube, como Júnior, Leandro, Andrade e Cantarelli.
A dupla ainda se aproxima dos jogadores mais vencedores da história do Campeonato Brasileiro. Pelé, Lima e Pepe lideram o levantamento, com seis conquistas cada um, todas pelo Santos.
O novo título reforça a ligação de Arrascaeta e Bruno Henrique com o Flamengo. Os jogadores atravessaram diferentes comissões técnicas, participaram das principais conquistas desde 2019 e permaneceram como referências do elenco mesmo após mudanças importantes no grupo.
Em 2026, os dois conquistaram o segundo troféu da temporada, após o Campeonato Carioca, já sob o comando de Leonardo Jardim.
Pedro e Léo Pereira também ampliam coleção de títulos
O Campeonato Brasileiro também aumenta a relação de conquistas de outros jogadores importantes da geração rubro-negra.
Pedro e Léo Pereira, que chegaram ao Flamengo em 2020, passam a contabilizar 16 títulos pelo clube, conforme a contagem adotada pelo Rubro-Negro.
O centroavante participou das conquistas dos Brasileiros de 2020, 2025 e 2026, além de duas Libertadores, duas Copas do Brasil e outras taças.
Léo Pereira também integrou os elencos campeões nacionais de 2020, 2025 e 2026. Titular e uma das principais referências defensivas da equipe de Leonardo Jardim, o zagueiro chegou ao Flamengo após passagem pelo Athletico-PR.
A nova conquista amplia a diferença da geração atual em relação a alguns dos principais nomes da história rubro-negra. Zico, Júnior e Gabigol encerraram suas trajetórias pelo clube com 13 títulos oficiais cada um.
No topo da lista, Arrascaeta e Bruno Henrique seguem isolados. A dupla, que já havia sido eternizada na Gávea, acrescenta agora mais uma taça ao currículo e reforça o protagonismo na era mais vitoriosa do Flamengo neste século.
Jogadores com mais títulos pelo Flamengo
- 19 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique
- 15 títulos: Léo Pereira
- 13 títulos: Zico, Júnior, Gabigol e Pedro
- 12 títulos: Gerson, Diego Ribas e Willian Arão
- 11 títulos: Michael, Diego Alves, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Renê e Vitinho
- 10 títulos: Filipe Luís, Leandro, Adílio, Andrade, Cantarelli, Ayrton Lucas e Erick Pulgar
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