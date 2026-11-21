A disputa entre Palmeiras e Flamengo neste sábado (21) começou horas antes de a bola rolar no Nubank Parque. No entorno do estádio, a Polícia Militar montou um forte esquema de segurança para separar as torcidas. Dentro da arena, o clima também foi de tensão, com provocações dos dois lados, mosaicos e brigas, principalmente envolvendo torcedores infiltrados.

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Antes do apito inicial, torcedores presentes no estádio ergueram um mosaico atrás de uns gols gols com a frase "partiu finais" em referência aos duelos contra Estudiantes, pela Libertadores, e Grêmio, pela Copa do Brasil.

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Em resposta, a torcida visitante celebrou com os jogadores do elenco ao término da partida. Sem a presença da taça de 2026, por decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a diretoria rubro-negra levou ao estádio o troféu da conquista da última temporada, apresentado aos cerca de 2 mil torcedores presentes.

Mosaico da torcida do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Infiltrados e brigas

Alguns torcedores do Flamengo infiltrados em setores destinados à torcida palmeirense foram retirados do estádio pela Polícia Militar após identificação. Em outros espaços, como na área interna do Gol Sul, também houve relatos de confusão entre torcedores.

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Ao término da partida, um torcedor rubro-negro precisou ser retirado pelo gramado do Nubank Parque após ser confrontado por palmeirenses.

Lugares vazios na arquibancada

O Palmeiras divulgou que 38.631 torcedores estiveram presentes no Nubank Parque no empate por 1 a 1 deste sábado (21). Apesar do confronto direto entre as equipes, diversos setores das arquibancadas estavam vazios.

De acordo com dados oficiais, o estádio alviverde tem capacidade para receber 43.713 pessoas. O número, no entanto, costuma ser reduzido em partidas com presença de torcida visitante, especialmente em clássicos e jogos de maior rivalidade, devido à necessidade de ampliar o perímetro de segurança.

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Arquibancada do Nubank Parque durante Palmeiras e Flamengo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Arquibancada do Nubank Parque durante Palmeiras e Flamengo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Festa do Flamengo

O Flamengo chegou a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Campeonato Brasileiro. A equipe confirmou a conquista com o gol de Samuel Lino, marcado na metade do segundo tempo. Nos minutos finais, os jogadores rubro-negros já celebravam o título dentro de campo, com destaque para Bruno Henrique, um dos atletas mais experientes do elenco.

- Sabíamos o quanto era importante vencer aqui pela rivalidade sadia que hoje tem entre Flamengo e Palmeiras. São os dois principais times do Brasil, os que disputam os principais títulos. Então, sabemos que tinha um sabor especial para a torcida ser campeão aqui e levantar a taça - afirmou o zagueiro Léo Ortiz.

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Agora, a equipe de Leonardo Jardim terá mais duas rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro. Na última delas, diante de sua torcida, no Maracanã, o Flamengo receberá o troféu de campeão.