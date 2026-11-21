Provocações, infiltrados e título marcam duelo entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão
Rubro-Negro confirmou o título do Brasileirão após empatar por 1 a 1 com o Alviverde
A disputa entre Palmeiras e Flamengo neste sábado (21) começou horas antes de a bola rolar no Nubank Parque. No entorno do estádio, a Polícia Militar montou um forte esquema de segurança para separar as torcidas. Dentro da arena, o clima também foi de tensão, com provocações dos dois lados, mosaicos e brigas, principalmente envolvendo torcedores infiltrados.
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Antes do apito inicial, torcedores presentes no estádio ergueram um mosaico atrás de uns gols gols com a frase "partiu finais" em referência aos duelos contra Estudiantes, pela Libertadores, e Grêmio, pela Copa do Brasil.
Em resposta, a torcida visitante celebrou com os jogadores do elenco ao término da partida. Sem a presença da taça de 2026, por decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a diretoria rubro-negra levou ao estádio o troféu da conquista da última temporada, apresentado aos cerca de 2 mil torcedores presentes.
Infiltrados e brigas
Alguns torcedores do Flamengo infiltrados em setores destinados à torcida palmeirense foram retirados do estádio pela Polícia Militar após identificação. Em outros espaços, como na área interna do Gol Sul, também houve relatos de confusão entre torcedores.
Ao término da partida, um torcedor rubro-negro precisou ser retirado pelo gramado do Nubank Parque após ser confrontado por palmeirenses.
Lugares vazios na arquibancada
O Palmeiras divulgou que 38.631 torcedores estiveram presentes no Nubank Parque no empate por 1 a 1 deste sábado (21). Apesar do confronto direto entre as equipes, diversos setores das arquibancadas estavam vazios.
De acordo com dados oficiais, o estádio alviverde tem capacidade para receber 43.713 pessoas. O número, no entanto, costuma ser reduzido em partidas com presença de torcida visitante, especialmente em clássicos e jogos de maior rivalidade, devido à necessidade de ampliar o perímetro de segurança.
Festa do Flamengo
O Flamengo chegou a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Campeonato Brasileiro. A equipe confirmou a conquista com o gol de Samuel Lino, marcado na metade do segundo tempo. Nos minutos finais, os jogadores rubro-negros já celebravam o título dentro de campo, com destaque para Bruno Henrique, um dos atletas mais experientes do elenco.
- Sabíamos o quanto era importante vencer aqui pela rivalidade sadia que hoje tem entre Flamengo e Palmeiras. São os dois principais times do Brasil, os que disputam os principais títulos. Então, sabemos que tinha um sabor especial para a torcida ser campeão aqui e levantar a taça - afirmou o zagueiro Léo Ortiz.
Agora, a equipe de Leonardo Jardim terá mais duas rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro. Na última delas, diante de sua torcida, no Maracanã, o Flamengo receberá o troféu de campeão.
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