Bap quebra silêncio sobre futuro de Jardim e Boto no Flamengo após título brasileiro
Presidente rubro-negro manifestou desejo de manter os portugueses, mas evitou confirmar as permanências para a próxima temporada
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou o futuro do técnico Leonardo Jardim e do diretor de futebol José Boto após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026. Questionado sobre a permanência dos dois portugueses para a próxima temporada, o dirigente manifestou o desejo de continuidade, mas evitou dar uma resposta definitiva.
— Ah, hoje é dia de comemoração! Eu espero que todo mundo fique! — respondeu Bap, ao ser perguntado se Jardim e Boto permanecerão no Flamengo em 2027.
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A declaração aconteceu após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado (21), no Nubank Parque. O resultado garantiu ao Flamengo o décimo título brasileiro de sua história, com duas rodadas de antecedência.
Situação dos portugueses no Flamengo é diferente
A situação dos dois profissionais é diferente. Leonardo Jardim tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, mas sua continuidade vinha sendo discutida internamente após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.
José Boto, por sua vez, possui vínculo somente até dezembro de 2026. O diretor de futebol participou da montagem do elenco campeão, mas também foi alvo de questionamentos durante a temporada, e uma eventual renovação ainda depende de definição.
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No início de novembro, o Flamengo divulgou uma nota oficial para desmentir informações de que a diretoria já procurava substitutos para Jardim e Boto. O clube reiterou o respaldo aos dois portugueses naquele momento.
Com a conquista do Brasileirão, Bap fez uma avaliação positiva do trabalho realizado ao longo da temporada.
— Eu acho que o trabalho da gente foi muito bom. Não é fácil ter a campanha que a gente teve no segundo turno. É assim... eu tô feliz, entendeu? Não tem a história do copo d'água meio vazio: é muito bacana ganhar, é muito bacana conquistar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, ele é mais difícil que a Libertadores. No coração e no imaginário do torcedor, pode não ser pelo número de anos que nós ficamos sem conquistar, mas de qualquer maneira nós já temos quatro Libertadores, temos dez Brasileiros... não tem fax! (risos)
— Então, muito feliz, muito feliz com o que a gente fez, né? Como dizia Zeca Pagodinho: 'sou feliz e agradeço pelo que Deus me deu'. Beijo, galera! Saudações rubro-negras!
Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em março, após a saída de Filipe Luís, e conquistou o Campeonato Carioca e o Brasileirão em sua primeira temporada. José Boto está no clube desde o início de 2025 e integra a gestão de Bap.
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