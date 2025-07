Torcedores se posicionam sobre possível venda de Pedro, do Flamengo

Um rumor envolvendo o atacante Pedro, do Flamengo, tomou conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (2). Tudo começou com uma informação do jornalista Mauro Cezar, que expôs um desejo da diretoria rubro-negra em vender o atacante, e buscar outro com características diferentes.

- A diretoria do Flamengo gostaria, digamos assim, de ouvir propostas por Pedro. O departamento de futebol não se incomodará, se algum clube do exterior, fizer proposta. A multa dele é bem alta, impagável, mas se alguém fizer proposta, o Flamengo topa conversar. O intuito é contratar um centroavante com uma postura mais proativa, de um nível mais alto

Momentos depois do vídeo, a torcida do Flamengo começou a se manifestar em relação a uma possível negociação. Alguns concordaram com a possível decisão de vender Pedro, mas outros disseram que ele não poderia sair de jeito nenhum. Veja abaixo.

Veja reação dos torcedores com os rumores do futuro de Pedro, do Flamengo

Pouco espaço no Mundial

Ainda longe de sua condição física ideal depois de uma grave lesão no joelho, Pedro perdeu bastante espaço com Filipe Luis no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro disputou quatro partidas, e o atacante só foi titular em duas oportunidades.

Na eliminação do clube para o Bayern, nas oitavas, Pedro sequer saiu do banco de reservas. Em outro jogo de grande exigência física, contra o Chelsea, o atacante só atuou por 2 minutos.

Durante o Mundial, seu companheiro de ataque Bruno Henrique comentou sobre a disputa por posição no elenco e com Pedro, do Flamengo.

— O grupo entende bem o que o Filipe pede. Algum jogo eu vou estar titular e o Pedro não, o jogo hoje o Pedro foi titular e eu não. E a gente consegue assimilar bem isso, junto com o treinador. O time não tem 11 titulares, a gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor sempre que o Filipe pede, estando titular ou não, e eu estou aqui para poder ajudar, vindo do banco ou jogando de titular — declarou BH.