Flamengo x São Paulo: retorno pelo Brasileirão tem data definida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do jogo entre Flamengo e São Paulo, que marca o retorno do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no dia 12 de julho, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), válida pela 12ª rodada da competição.

O confronto estava pendente devido à participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Eliminado nas oitavas de final, o Flamengo já está de volta ao Brasil. Caso a equipe tivesse avançado na competição, a data da partida poderia ser alterada.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo entrou em campo pela última vez no dia 12 de junho, na derrota para o Vasco, que culminou na demissão de Luis Zubeldía dias depois.

O elenco entrou em recesso e se reapresentou em 26 de junho, iniciando os trabalhos sob o comando de Hernán Crespo. O duelo contra o Flamengo marcará a estreia do treinador em sua segunda passagem pelo clube.

Já o Flamengo, eliminado pelo Bayern no Mundial, lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Tricolor ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos e apenas duas vitórias na competição.

Último encontro de Flamengo e São Paulo

O último jogo entre Flamengo e São Paulo aconteceu em agosto de 2024, na época pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor jogou no Morumbis e venceu por 1 a 0, com gol de Calleri.