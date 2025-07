Três do Flamengo! Jornalistas da Globo elegem piores das oitavas do Mundial

Com um trio do Flamengo, jornalistas da Globo fizeram uma seleção com os piores jogadores das oitavas de final do Mundial de Clubes. A seleção também conta com Savarino, do Botafogo, que foi eliminado pelo Palmeiras no último sábado (28).

Depois das eliminações de Flamengo e Botafogo, nas oitavas de final, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros vivos no torneio inédito da Fifa

Alguns jornalistas do portal "ge", da Globo, elegeram os piores jogadores das oitavas de final. Dos clubes brasileiros, Savarino, do Botafogo, e Pulgar, Arrascaeta e Wesley foram os escolhidos para entrar no indesejado time.

Veja seleção completa dos piores jogadores das oitavas de final do Mundial feita pelo GE

Seleção dos piores das Oitavas do Mundial feita pelo GE (Foto: Divulgação/ge)

Flamengo e Botafogo eliminados da competição

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique, no último domingo (29), e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa. Com um gol contra de Pulgar, dois de Harry Kane, e um de Goretzka, o Bayern levou a melhor e se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes. O clube alemão vai enfrentar o Paris Saint Germain, que despachou o Inter Miami por 4 a 0.

Alguns atletas rubro-negros, inclusive, já retornaram ao Rio de Janeiro e vão ter alguns dias de férias antes do próximo desafio do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo lado do Botafogo, a eliminação veio contra um velho conhecido: o Palmeiras de Abel Ferreira. Passada a campanha até as oitavas de final do Mundial de Clubes, sendo eliminado para o Palmeiras, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º) no Aeroporto do Galeão. A chegada da equipe foi tranquila e sem presença de torcedores no saguão.

O avião fretado por John Textor, dono da SAF alvinegra, saiu da Filadélfia por volta das 11h (de Brasília) e pousou às 21h50. Alguns atletas continuaram fora do país durante folga e não chegaram com o restante do grupo.