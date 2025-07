Confira a lista de jogadores do Flamengo disponíveis para assinar pré-contrato

Restando menos de seis meses para o fim da temporada, os clubes começam a se movimentar para resolver pendências contratuais com seus atletas. Os jogadores que têm seu vínculo se encerrando até o próximo dia 31 de dezembro, já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No Flamengo, quatro jogadores completam a lista: Varela, Matheus Cunha, Pablo e Cleiton. O Lance! te explica caso a caso:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Varela

O uruguaio vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo, nesta temporada. Em 26 partidas, distribuiu três assistências e marcou um gol. Desde a chegada do técnico Filipe Luís, o lateral vem disputando posição com a jovem promessa, Wesley. Recentemente, o comandante pediu a permanência do defensor, que deve assinar um novo vínculo com o rubro-negro.

Os representantes de Varela já se reuniram com o diretor de futebol, José Boto, para tratar da renovação de contrato. Com interesse em permanecer no Flamengo, as partes devem chegar a um acordo em breve. Durante a participação da equipe no Mundial de Clubes, o lateral deu uma declaração sobre seu futuro.

continua após a publicidade

— Sim, eles se juntaram, falaram, mas ainda não está fechado, mas está muito avançado. Eu falei com meu empresário para ficar um pouco distante, para eu focar 100% no Mundial, que é o mais importante. Meu desejo é ficar, lógico, mas não sei. Acho que nós próximos dias podemos ter um novo avanço — disse Varela.

➡️ Zico cita erros do Flamengo e não vê domínio do Bayern na eliminação: ‘Custou caro’

Varela em ação contra o Los Angeles FC (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Matheus Cunha

Com apenas cinco partidas disputadas em 2025, Matheus Cunha ainda não definiu o seu futuro no Flamengo. Segundo a reportagem do Lance!, o goleiro é alvo de consultas de clubes brasileiros e estrangeiros.

continua após a publicidade

De acordo com as informações, o Flamengo ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador e não tomou nenhuma decisão sobre uma possível saída. Após a disputa do Mundial de Clubes, o estafe de Matheus Cunha deve sentar para definir a situação com o diretor José Boto.

Matheus Cunha dá chutão na bola no clássico entre Flamengo e Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Pablo

Contratado em 2022, Pablo atuou em apenas quatro partidas pelo Flamengo nesta temporada, todas pelo Campeonato Carioca. Há cinco meses treinando separado do elenco, o zagueiro está fora dos planos do técnico Filipe Luís e recebeu autorização para procurar outros clubes.

Com alto salário, o defensor encontrou dificuldade para achar um novo clube e deve cumprir contrato até dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, Pablo fica livre no mercado para definir seu futuro.

Pablo está fora dos planos do Flamengo (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cleiton

Revelado em 2022, Cleiton teve poucas oportunidades no time principal do Flamengo. O jogador viajou com o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, mas só foi relacionado para a partida de estreia, contra o Espérance. Nesta temporada, o zagueiro participou de apenas cinco partidas no Campeonato Carioca.

No início do ano, o Flamengo demonstrou interesse em estender o vínculo com Cleiton. A negociação acabou não avançando. Internamente, o clube entendeu que não houve interesse na renovação do contrato, por parte do estafe do atleta.

Cleiton em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a Europa de olho, Filipe Luís também precisa definir o futuro

Durante a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís foi uma das sensações rubro-negras na imprensa internacional. Com contrato até dezembro, as partes também terão que sentar para resolver a renovação.

➡️Flamengo volta do Mundial com certezas e dúvidas para o resto da temporada

Até o momento não houve avanço, Filipe Luís dá preferência a outras renovações dentro do elenco, um exemplo é a situação do lateral uruguaio Varela. Acredita-se que a renovação é o caminho natural, até pôr ser a vontade entre as partes. Um dos pontos a serem debatidos é a valorização salarial, já que o treinador tem um salário considerado baixo, o mesmo de quando ele assumiu o time.