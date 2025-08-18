Jornalista compara atitudes de Neymar e Zico, ídolo do Flamengo, após goleada

Neymar, Zico e Flamengo foram alvos de comparação do jornalista Juca Kfouri depois da goleada do Vasco em cima do Santos. O 6 a 0 no Morumbis rendeu assunto durante toda a manhã desta segunda-feira (18) nos programas esportivos.

Durante o "Posse de Bola", no UOL, o jornalista Juca Kfouri comparou o choro de Neymar com o de Zico, do Flamengo, na Copa de 1982, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Itália.

- Zico (ídolo do Flamengo) chorou quando saiu e encontrou a mulher, mas era um choro de verdade. Esse do Neymar não - disparou Juca Kfouri

Atitude de Neymar foi comparada à de Zico, do Flamengo (Foto: AGIF)

Veja vídeo da comparação entre as atitudes de Neymar e Zico, ídolo do Flamengo

Como foi o jogo

O jogo que gerou a comparação entre as atitudes de Neymar e Zico, ídolo do Flamengo, teve muito mais que isso. O Morumbis explodiu logo aos sete minutos, quando Neymar cobrou falta com perigo. Pouco depois, Guilherme desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo.

O Santos dominava a posse de bola nos minutos iniciais, mas o Vasco mostrou frieza para suportar a pressão. Aos 18, Lucas Piton abriu o placar para os cariocas após jogada iniciada por Nuno Moreira pelo lado direito. O VAR demorou dois minutos para confirmar o lance, por conta de uma possível saída de bola na lateral no começo da jogada.

Dono das bolas paradas, Neymar aproveitava cada escanteio para se aproximar da torcida, erguendo os braços e incentivando os cantos vindos das arquibancadas.

O Santos ainda teve um lance polêmico: se Guilherme estivesse melhor posicionado, teria sofrido pênalti e dado a Neymar a chance de se aproximar da marca dos 150 gols pelo clube.

No intervalo, Neymar deixou o gramado já ciente de que será desfalque contra o Bahia, no próximo domingo (24), fora de casa, por estar suspenso.

No segundo tempo, o Vasco atropelou o Santos em apenas 16 minutos. Foram quatro gols em sequência: dois de Philippe Coutinho, um de Rayan, e outro de Tchê Tchê. David ainda marcou o sexto. A derrota vexatória praticamente selou futuro do técnico Cléber Xavier.

O semblante dos atletas do Santos em campo era de desespero e falta de reação. A exceção foi o goleiro Gabriel Brazão, que se mostrou indignado com os companheiros, após ser deixado sozinho diante dos atacantes vascaínos.

Após o apito final, Neymar desabou no gramado aos prantos. O craque do Santos foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, que deu um longo abraço no camisa 10. A atitude de Neymar foi comparada a de Zico, ídolo do Flamengo.