Além do Flamengo, Betano patrocina outros nove clubes; saiba mais
Patrocínio ao Flamengo será o maior do futebol brasileiro
Com o acerto anunciado nesta segunda-feira (18), o Flamengo se torna o décimo clube de futebol profissional a ser patrocinado pela casa de apostas Betano. A Betano é operada pela Kaizen Gaming Brasil e atua no mercado das apostas esportivas no Brasil desde 2012.
Além do Flamengo, outros sete clubes possuem a Betano como patrocinadora máster e recebem a estampa da casa de apostas no local mais privilegiado de seu uniforme. São eles: Aston Villa (Inglaterra), River Plate (Argentina), Sporting e Porto (Portugal), Sparta Praga (República Tcheca) , FCSB Steaua Bucareste (Romênia) e Brøndby IF (Dinamarca).
Além destes, Bayern de Munique e Benfica também têm a casa de aposta como sua patrocinadora, porém não como "máster".
Flamengo e Betano
No Flamengo, a Betano substituirá a PixBet (contrato de R$ 125 milhões por ano), que deixou o clube em comum acordo. O valor da parceria não foi divulgado oficialmente, mas, segundo apuração do LANCE! gira em torno de R$ 250 milhões.
O novo acordo é o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro e contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e a FlamengoTV, canal oficial do clube no Youtube.
Outros clubes patrocinados
Aston Villa
River Plate
Hegemonia em Portugal
- Sporting
- Porto
- Benfica
Bayern de Munique
Outros:
- AC Sparta Praga (República Tcheca) - patrocínio máster
- FCSB Steaua Bucareste (Romênia) - patrocínio máster
- Brøndby IF (Dinamrca) - patrocíno máster
