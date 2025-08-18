menu hamburguer
Além do Flamengo, Betano patrocina outros nove clubes; saiba mais

Patrocínio ao Flamengo será o maior do futebol brasileiro

imagem cameraSimulação de uniforme do Flamengo após aplicação do patrocínio da Betano (Foto: imagem gerada via inteligência artificial Grok)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
15:28
Com o acerto anunciado nesta segunda-feira (18), o Flamengo se torna o décimo clube de futebol profissional a ser patrocinado pela casa de apostas Betano. A Betano é operada pela Kaizen Gaming Brasil e atua no mercado das apostas esportivas no Brasil desde 2012.

Além do Flamengo, outros sete clubes possuem a Betano como patrocinadora máster e recebem a estampa da casa de apostas no local mais privilegiado de seu uniforme. São eles: Aston Villa (Inglaterra), River Plate (Argentina), Sporting e Porto (Portugal), Sparta Praga (República Tcheca) , FCSB Steaua Bucareste (Romênia) e Brøndby IF (Dinamarca).

Além destes, Bayern de Munique e Benfica também têm a casa de aposta como sua patrocinadora, porém não como "máster".

Flamengo e Betano

No Flamengo, a Betano substituirá a PixBet (contrato de R$ 125 milhões por ano), que deixou o clube em comum acordo. O valor da parceria não foi divulgado oficialmente, mas, segundo apuração do LANCE! gira em torno de R$ 250 milhões.

O novo acordo é o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro e contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e a FlamengoTV, canal oficial do clube no Youtube.

Outros clubes patrocinados

Aston Villa

Dibu Martínez comemorando vitória do Aston Villa
O River Plate tem patrocínio máster da Betano (Foto: Reprodução/Aston Villa)

River Plate

O River Plate tem patrocínio máster da Betano (Foto: Reprodução/Instagram @riverplate)

Hegemonia em Portugal

  • Sporting
  • Porto
  • Benfica
O Sporting tem patrocínio máster da Betano (Foto: Reprodução/Instagram @sportingcp)
O FC Porto tem patrocínio máster da Betano (Foto: Reprodução/Instagram @fcporto)
O Benifca tem patrocínio da Betano na manga (Foto: Reprodução/Instagram @slbenfica)

Bayern de Munique

Outros:

  • AC Sparta Praga (República Tcheca) - patrocínio máster
  • FCSB Steaua Bucareste (Romênia) - patrocínio máster
  • Brøndby IF (Dinamrca) - patrocíno máster

