O Flamengo foi eliminado do Brasileirão Feminino ao ser derrotado pelo Palmeiras, no último domingo (17). Por conta do resultado, Cristiane e Gláucia, duas referências do time, publicaram pedidos de desculpas em suas redes sociais.

No jogo de ida, o Rubro-Negro construiu uma vantagem jogando em casa ao vencer por 2 a 1. Com isso, poderia empatar para se classificar e perder por até um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. No entanto, o time paulista foi implacável e fez 3 a 0, classificando-se para a semifinal.

Confira as publicações das jogadoras do Flamengo

Desde o título de 2016, o Flamengo não conseguiu chegar novamente à final do Brasileirão Feminino. Mesmo com o aumento de investimento dos últimos anos, o Rubro-Negro segue sendo superado por seus concorrentes.

Em 2024 fez um ano irregular e terminou o campeonato em 9º, fora da zona de classificação. Por conta disso, o clube trocou o comando do time em 2025 e contratou Rosana Augusto, que tem passagens pela Seleção Feminina Sub-20 e Bragantino. Houve uma melhora de desempenho no pouco tempo de trabalho, mas ainda não foi o suficiente para que o clube carioca volte a disputar o título nacional.

Um dos principais nomes do time é Cristiane. A histórica atacante da Seleção Brasileira passou a defender o Flamengo em 2024 e desde então lidera as estatísticas de artilharia. No Brasileirão de 2024, marcou 11 gols e ficou em terceiro no quesito, mesmo sem disputar o mata-mata. Na temporada atual, balançou as redes nove vezes e está em terceiro, podendo ser superada por jogadoras de Corinthians e Cruzeiro.

— Primeiro, gostaria de me desculpar com a torcida Rubro-Negra que compareceu ao estádio e aqueles que nos acompanharam de casa pela derrota de ontem. Tínhamos uma vantagem importante na partida, mas para a vitória acontecer poderíamos ter feito uma partida melhor. Tenho muito orgulho do desempenho da nossa equipe durante a competição. Para um time desacreditado e sem muitas chances de classificação, tivemos uma mudança de comportamento muito importante, graças a nossa disposição de entender o processo e à comissão. Temos a Copa do Brasil e o Carioca pela frente. Muita coisa ainda pode melhorar, e tenho certeza que estamos no caminho certo para isso acontecer. Flamengo sempre Flamengo 🔴⚫️ — escreveu Cristiane.

Cristiane em campo pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)

Outra peça importante é Gláucia. A dona da camisa 10 chegou junto com Cristiane na Gávea, mas só assumiu a numeração em 2025, quando recebeu diretamente das mãos de Zico (antes vestia a 9). Pelo bom desempenho, foi convocada por Arthur Elias para um período de treinos com a Seleção Brasileira.

— É uma dor gigantesca por saber de tudo que estávamos construindo como equipe. Perder dói muito, mas saber que poderíamos ter chegado muito mais longe dói mais ainda. Quero agradecer a todos que torceram e saibam que vamos buscar sempre honrar a camisa do Flamengo! Me desculpe, torcida! — publicou Gláucia.