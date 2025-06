Flamengo define preço por Wesley e sonha com destaque da Juventus

Um dos protagonistas do Flamengo fora das quatro linhas durante o Mundial de Clubes 2025, o diretor esportivo José Boto foi o entrevistado do dia no tradicional jornal italiano La Gazzetta dello Sport. De origem portuguesa e com passagens por Benfica, Shakhtar e PAOK, Boto falou sobre o projeto ambicioso do clube carioca, revelou detalhes sobre o interesse de clubes italianos em Wesley, lateral-direito revelação do time, e surpreendeu ao declarar que gostaria de contar com Vlahovic no elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

- Juventus e Roma querem Wesley, mas não o vendemos por menos de 30 milhões de euros. Ouço falar em 20, mas isso não é suficiente. Ele está pronto para a Europa. É um grandíssimo talento - afirmou Boto à Gazzetta.

➡️Lance! flagra goleador do Flamengo curtindo dia de folga em Nova York

O dirigente ainda comparou o jovem com outro brasileiro que atua no Campeonato Italiano:

- Wesley é mais rápido que o Dodô, da Fiorentina. Ataca melhor que defende, mas é tão veloz que sempre consegue se recuperar. Como todo lateral brasileiro, é ofensivo.

continua após a publicidade

Wesley é um dos destaques do Flamengo na temporada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo entre os grandes do mundo

Com 100% de aproveitamento no Mundial até aqui, o Flamengo já garantiu vaga na fase eliminatória e se destaca como um dos principais clubes não europeus da competição. José Boto ressaltou o peso da participação rubro-negra e destacou a força do elenco:

- Temos cinco jogadores na seleção do Ancelotti, um faturamento de 280 milhões de euros, e fora da Europa só o Al Hilal está no nosso nível. Depois vêm River e Palmeiras.

continua após a publicidade

José Boto em coletiva pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

➡️Jogador do Flamengo visita rival do Real Madrid no Mundial

Sobre a contratação de impacto feita pelo clube para o Mundial, o meio-campista Jorginho, Boto destacou o fator emocional:

- Tentamos contratá-lo em janeiro. Ele nasceu no Brasil, mas nunca tinha jogado aqui. É um exemplo de mentalidade e profissionalismo, influencia positivamente o grupo — assim como Danilo e Alex Sandro.

Vlahovic e o sonho do Milan

Perguntado sobre qual jogador da Juventus gostaria de ver no Flamengo, Boto foi direto:

- Por aquilo que precisamos agora, pensaria em Vlahovic. O problema não seriam os valores, mas sim convencer jogadores desse nível a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca.

Vlahovic comemora gol após falha de Ederson (Foto: Marco Bertorello/AFP)

➡️Técnico do Bayern cita dois jogadores do Flamengo para justificar vitória contra Chelsea

Questionado se aceitaria trabalhar em algum clube da Itália, o diretor não escondeu o desejo:

- Gostaria de trabalhar no Milan, mas eles acabaram de contratar o Tare. Ainda assim, o futebol italiano é o mais difícil taticamente, os técnicos italianos são excelentes.

Douglas Luiz, Conceição e o futuro

A entrevista também abordou outros temas relevantes do cenário europeu. Sobre Douglas Luiz, que ainda não deslanchou na Juventus, José Boto foi direto – disse ter ficado mais surpreso com a contratação do que com a falta de rendimento do meio-campista brasileiro.

Douglas Luiz vive fase conturbada na Juventus (Foto: Divulgação/Instagram)

Em relação à possível compra de Francisco Conceição, emprestado pela Juventus junto ao Porto, o dirigente avaliou que tudo dependerá da visão tática de Igor Tudor – na sua análise, Conceição é um extremo, e não um meia central, como tem sido utilizado em alguns momentos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quando o assunto foi os jovens talentos que despontam no futebol mundial, como Estêvão, do Palmeiras, e Mastantonio, da Roma, Boto adotou cautela – reconheceu que ambos já podem ser considerados "top", mas ainda não atingiram a prateleira mais alta do futebol.

Por fim, ao falar sobre a tradição de Portugal na formação de jogadores, o diretor esportivo destacou que o diferencial está no método – a técnica individual é tratada como prioridade absoluta nas categorias de base, seguida do entendimento do jogo, dois pilares que, segundo ele, explicam o sucesso internacional de tantos atletas portugueses.