Flamengo provoca Atlético-MG por título da Copa do Brasil

Time carioca foi o primeiro a levanta a taça na Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O clima é de festa entre os rubro-negros pelo título do pentacampeonato da Copa do Brasil. Nas redes sociais, além de comemorar o triunfo, os torcedores aproveitam para provocar o {Atlético-MG}. Quem entrou na onda, aliás, foi o perfil oficial do Flamengo, que fez uma alusão ao mosaico atleticano na Arena MRV.

No site "X", o Flamengo publicou uma foto dos jogadores levantando a taça dentro da visão de um binóculos. Na entrada das equipes em campo no segundo jogo da decisão, a torcida do time mineiro levantou um mosaico 3D com um Galo segurando um instrumento de óptica. A visão no desenho era, justamente, da taça da Copa do Brasil.

Flamengo foi o primeiro time a levantar troféu na Arena MRV

O título carioca ficou com um gosto ainda mais amargo para os torcedores do Atlético-MG. Afinal, essa foi a primeira final nacional disputada na casa atleticana.

Jogadores do Flamengo com a taça da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG possuem uma rivalidade que não é de hoje. Na década de 1980, as equipes protagonizaram grandes jogos. Um deles foi o duelo na Libertadores de 1981, que terminou com o Mais Querido como campeão. Na ocasião, o confronto deixou os atleticanos na bronca por conta da arbitragem.

No total, cinco jogadores do Atlético foram expulsos, resultando na vitória do Rubro-Negro por w.o. O fato marcou a grande rivalidade entre as equipes, que em 1980 decidiram o título do Brasileirão, que também ficou com os cariocas.