Atlético-MG x Flamengo: relembre provocações entre os clubes

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre Flamengo e Atlético-MG já gerou muita agitação dentro e fora de campo, com provocações de jogadores, torcidas e até dirigentes. O duelo entre os clubes será, desta vez, marcado pela grande decisão da Copa do Brasil de 2024, que acontecerá nos dias 3 e 10 de outubro. Relembre com o Lance! momentos que marcaram a rivalidade entre o Rubro-Negro e o Galo.

"BEM-VINDO AO INFERNO"

O contexto da famosa foto do Gabigol segurando um cartaz com as palavras "Bem-vindo ao inferno" teve início com o próprio atacante. O momento foi registrado após a classificação do Flamengo sobre o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Nesta temporada, o Rubro-Negro conquistou o tetracampeonato.

Na época, o Atlético-MG começou a disputa pela vaga nas quartas em casa, assim, abriu a decisão com vantagem, após vencer por 2 a 1 o Flamengo. Depois da partida, o Gabigol provocou a equipe alvinegra em entrevista ao comentar sobre o clima hostil que encontrariam no Maracanã.

- Quando o Atlético lá no Maracanã, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno - comentou o atacante.

Após a declaração do craque, a torcida do Flamengo comprou a ideia e fez uma grande festa para a grande decisão das oitavas do torneio brasileiro. Com mosaico, cartazes - como o da foto de Gabigol - e até músicas novas para a arquibancada.

"CHEIRINHO" DO GALO

O Atlético-MG foi o grande campeão da Supercopa do Brasil de 2022. Na disputa, o Galo empatou com o Flamengo no tempo regular, assim, a decisão foi para os pênaltis, com vitória alvinegra por 8 a 7. Embora em campo neutro, a festa foi grande para a torcida alvinegra, que já comemorava a Copa do Brasil e Brasileirão do ano anterior.

Com mais um título perdido do rubro-negro, e outro para os mineiros, as comemorações e provocações fugiram do estádio e foram parar nas redes sociais. O perfil oficial do Atlético-MG compartilhou algumas zoações já conhecidas para o Rubro-Negro, como o famoso "cheirinho"

SILENCIO E MARACANASÔ

No ano seguinte, em 2023, o Atlético-MG dominou o Flamengo em campo e venceu, dentro do Maracanã, com placar de 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Embora a torcida rubro-negra tenha preenchido boa parte da arquibancada, a grande festa foi dos alvinegros.

Com a nova vitória, outra provocação foi postada pelo Galo nas redes sociais. Dessa vez, os alvinegros destacaram os "lugares mais silenciosos do Brasil" e, entre os exemplos, uma foto do Maracanã cheio com a torcida rubro-negra com o volume no mudo.

PEDIDO DO PRESIDENTE E PASSADO RELEMBRADO

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, fez um pedido a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que seja implantado o impedimento semiautomático, já utilizado na Copa do Mundo e em ligas europeias. Em entrevista ao "ge", o comandante do Galo comentou sobre o equipamento e aproveitou para provocar o Flamengo sobre uma polêmica da década de 80.

- Tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições de receber esse equipamento. Insisto em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem na final do Brasileirão de 1980 no Maracanã e no histórico jogo pela Libertadores de 1981 no Serra Dourada, têm vergonha dos fatos - afirmou Coelho.

Após a declaração do presidente do Atlético-MG, o Marco Braz ironizou a situação e a preocupação do Galo sobre a final, além da alfinetada sobre o passado.

- Eu acho que o Flamengo tem que ficar preocupado exatamente quando essas narrativas começam. Já começou lá no Atlético, falar de arbitragem, de anos 1980. […] Já passei dessa fase de ficar jogando essas conversas fiadas. Essa narrativa do Atlético é desde os anos 80. Sempre reclamaram da arbitragem e sempre perderam. Espero que continue perdendo - comentou o dirigente rubro-negro.

A polêmica "dos anos 80" se refere ao jogo da Libertadores entre Atlético-MG e Flamengo, que foi finalizado com vitória para o Rubro-Negro por "wo", após cinco jogadores do Galo serem expulsos. Assim, foi entendido que a equipe alvinegra não tinha mais condições de continuar no jogo.

"SILVESTRE, OLHA O CRISTO"

O cenário era a disputa do Campeonato Brasileiro Série A de 1980. A partida decisiva entre Atlético-MG e Flamengo marcou o primeiro título brasileiro do Rubro-Negro, com a vitória por 3 a 2 sobre o Galo. Grande nome da conquista, Nunes fez dois gols para o clube carioca, com direito a provocação dentro do gramado para o zagueiro Silvestre.

Após um drible sensacional de Nunes em cima do defensor alvinegro, logo antes de marcar o gol da vitória, o atacante conta que disse a Silvestre "olha o Cristo", em referência a direção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, cidade do Maracanã.

PRÓXIMO DUELO: FINAL DA COPA DO BRASIL 2024

Após as eliminações de Vasco e Corinthians, no último final de semana, Atlético-MG e Flamengo se enfrentarão na final para decidir quem será o grande campeão da Copa do Brasil de 2024. As datas dos confrontos já foi definida pela CBF, com o primeiro acontecendo no dia 3 de outubro e o segundo, no domingo seguinte, dia 10.

Após sorteio na CBF, os mandos de campo foram definidos para a final entre Atlético-MG e Flamengo. O primeiro jogo será realizado no Maracanã, com mando do Rubro-Negro. Assim, a decisão final ficou marcado para a casa do Galo, na Arena MRV.