André Rizek se rende ao futebol do Flamengo na Libertadores: ‘Deu alô’
Rubro-Negro venceu o Internacional e se classificou para as quartas de final
O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o apito final da partida, o jornalista André Rizek elogiou a atuação da equipe de Filipe Luís durante todo o confronto contra o Colorado.
Através de uma postagem no "X", antigo Twitter, o comunicador analisou a classificação do clube carioca. Para ele, a vitória foi soberana sobre o time de Roger Machado. Rizek destacou que no confronto contra o Colorado, o Flamengo conseguiu mostrar um futebol que estava devendo na Libertadores.
- Foi tão fácil quanto hoje é a diferença entre Flamengo e Inter… Flamengo, fase de grupos ridícula, manda seu "alô" para a Libertadores. E que alô - publicou o jornalista.
Internacional x Flamengo
Após vencer o primeiro confronto entre as equipes por 1 a 0, no Maracanã, a equipe do técnico Filipe Luís entrou no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), precisando apenas de um empate. Mesmo com a vantagem, o Rubro-Negro não se escondeu e dominou a partida.
A vitória por 2 a 0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou com com Palta, que tocou de cabeça para trás, onde estava o camisa 10 para finalizar de primeira e marcar.
No segundo tempo, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e chegou a parar na trave com o atacante Borré, aos 36 minutos. Após o susto, o Flamengo garantiu a vitória com um gol de Pedro, aos 42'. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.
Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.
