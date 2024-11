Como Gabigol planejou despedida do Flamengo com alfinetada na diretoria

Gabigol observa medalha da Copa do Brasil ao lado do troféu do título do Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 09:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Protagonista na final da Copa do Brasil, Gabigol se despediu do Flamengo com direito a alfinetada na diretoria e diversas indiretas nas redes sociais. O jogador tem sua saída encaminhada para o Cruzeiro, onde deve atuar sob comando de Fernando Diniz em 2025.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Na quinta-feira (7), o camisa 99 havia feito uma publicação nas redes sociais com um vídeo de Michael Jordan e uma legenda escrita "The Last Dance" (A Última Dança, em inglês). A postagem gerou um alvoroço entre os torcedores do Rubro-Negro, que temiam uma saída.

Autor de dois gols no jogo de ida da decisão contra o Atlético-MG, Gabigol anunciou sua saída publicamente na saída do campo. O atleta não poupou críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite, que pouco aproveitou o centroavante durante a temporada.

Com a taça em mãos, o atacante também publicou uma imagem com uma camisa do Flamengo com uma referência a uma frase de Adriano Imperador em que se lia: "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". Na "assinatura" do uniforme, o jogador escrever "ele mermo".

Na sequência, Gabigol fez uma outra publicação em que surge com um blazer vermelho e com o escudo do Rubro-Negro. Na música de fundo, o atleta colocou a música "Me dê motivo", de Tim Maia, que fala sobre o fim de um relacionamento.

Gabigol e dirigentes do Flamengo em lados opostos na comemoração do título da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Desavenças de Gabigol com diretoria do Flamengo

Em 2023, Gabigol havia entrado em um acordo verbal com dirigentes do Flamengo por uma renovação longa no Flamengo. No entanto, Rodolfo Landim decidiu por oficializar uma proposta de extensão apenas até o fim de 2025.

A situação gerou um incômodo muito grande entre as partes e uma relação estremecida com o empresário do jogador. O jogador não aceitou a oferta feita pelo Rubro-Negro e optou por encontrar um novo destino para sua carreira.

- Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas por podcasts, nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - disse o atleta na saída do campo.

Gabigol chegou ao Flamengo por empréstimo em 2019 e foi contratado em janeiro de 2020 junto à Inter de Milão, da Itália. O atacante deixa o clube após cinco anos, tendo conquistado duas Libertadores, dois Brasileirões e duas Copas do Brasil dentre os principais títulos.