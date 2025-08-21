Domínio do Flamengo no Beira-Rio confirma favoritismo ao título da Libertadores

O Flamengo beirou o brilhantismo na vitória por 2 a 0 diante do Internacional nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A atuação rubro-negra credencia a equipe de Filipe Luís ao status de favorita ao título do torneio. Na próxima fase, o adversário será o Estudiantes, da Argentina, com o primeiro jogo no Maracanã.

Mesmo com a vantagem de um gol no marcador por conta da vitória no jogo de ida, o Flamengo se impôs em campo, sem ligar para a festa da torcida colorada em Porto Alegre. Foram 14 finalizações do Rubro-Negro com 62% de posse de bola. Uma superioridade incrível diante de um grande adversário.

Reforços do meio do ano encantam torcedores

A janela de transferências do meio do ano reforçou o elenco do Flamengo, que já era considerado o melhor do país. Dos reforços, três começaram no time titular: Jorginho, Saúl e Samuel Lino. Os três foram fundamentas na vitória, e tiveram atuações brilhantes.

Mas, não foram apenas esses nomes que se destacaram. No geral, quase todos os jogadores que estiveram em campo pelo time carioca chamaram atenção. A dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, mais uma vez fechou a casinha e não deu brecha para os adversários. Aliás, nos três jogos seguidos contra o Internacional, o Rubro-Negro sofreu apenas um gol.

Jogadores buscam fazer história

O elenco do Flamengo conta com jogadores que já conquistaram grandes títulos com a camisa rubro-negra, como Arrascaeta e Bruno Henrique, além, claro, dos reforços, que ainda buscam o caminho das glórias. Para Filipe Luís, todos estão unidos por um só objetivo: fazer história.

- A proposta, o modelo de jogo tenta propor jogo, sair jogando com a bola no chão. Tentarei fazer isso, da minha forma, com os meus jogadores. Todos eles querem fazer história no Flamengo, os que chegaram, e os que já tem história, querem fazer ainda mais história - disse Filipe Luís após a partida.

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Arrascaeta (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Chave do Flamengo na Libertadores

A chave do Flamengo é considerada, por muitos torcedores, a mais fácil. Se passar pelo Estudiantes, que eliminou o Cerro Porteño também nesta quarta, o Rubro-Negro terá pela frente Vélez ou Racing, ambos da Argentina.

