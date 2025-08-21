Jogador do Flamengo vira destaque entre europeus: ‘Onipresente’

O Flamengo teve uma atuação que beirou à excelência na vitória por 2 a 0 contra o Internacional, carimbando a classificação às quartas de final da Libertadores. Atuando como volante, Saúl Ñíguez foi um dos destaques da partida, mesmo não tendo deixado sua márca na súmula com gols ou assistências. A atuação do camisa oito chegou até na Europa, onde foi muito elogiado.

Sául e Allan disputam titularidade no Flamengo

Ambas as atuações contra o Internacional, pelo Brasileirão e Libertadores, acrescentam força a Saúl na disputa pela titularidade. O espanhol formou o meio-campo com Jorginho e mostrou excelente desempenho e entrosamento com a dupla.

Allan, que vinha sendo titular nos jogos mais recentes, incluindo o primeiro duelo das oitavas no Maracanã, não foi escolhido por Filipe Luís para começar a decisão como titular.

Os números ofensivos favorecem Saúl. Allan não marca gols desde 2015, quando atuava pelo SJK da Finlândia. Em contrapartida, Saúl participou de 75 jogos nas duas últimas temporadas por Sevilla e Atlético de Madrid, marcando três gols e contribuindo com 11 assistências.

Saúl, Flamengo, e Wesley, Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

