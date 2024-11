Marcos Braz é hostilizado por torcedores do Flamengo em chegada ao Rio

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 10:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcos Braz foi muito hostilizado por torcedores do Flamengo no desembarque após o título da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG. A delegação rubro-negra foi recepcionada por cerca de 20 torcedores, na noite deste domingo (10), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o dirigente sorriu de maneira irônica ao ouvir os xingamentos. Assista ao vídeo acima:

Os torcedores presentes aproveitaram para tietar os campeões e pediram a permanência de Gabigol, que tem contrato até dezembro deste ano. Ao informar a sua saída do Flamengo, o camisa 99 fez duras críticas à diretoria rubro-negra ainda em Belo Horizonte. Segundo ele, os dirigentes indicaram um acordo de renovação, conversando, inclusive, com os seus pais. Posteriormente, recuaram.

Desavenças de Gabigol com diretoria do Flamengo

Em 2023, Gabigol havia entrado em um acordo verbal com dirigentes do Flamengo por uma renovação longa no Flamengo. No entanto, Rodolfo Landim decidiu por oficializar uma proposta de extensão apenas até o fim de 2025.

A situação gerou um incômodo muito grande entre as partes e uma relação estremecida com o empresário do jogador. O jogador não aceitou a oferta feita pelo Rubro-Negro e optou por encontrar um novo destino para sua carreira.

- Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - disse o camisa 99.