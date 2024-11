Filipe Luís comemorando título na Arena MRV - (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 11/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Se como jogador Filipe Luís escreveu uma linda história com a camisa do Flamengo, como treinador ele já começou a carimbar o seu nome nas prateleiras do clube. Aliás, com o título da Copa Do Brasil, ele atingiu uma marca importante: o técnico que menos precisou de jogos para levantar uma taça pelo Rubro-Negro no século 21.

➡️ Filipe Luís enaltece atuação de Gabigol na final: ‘Verdadeiro protagonista’

No total, Filipe Luís dirigiu o Mais Querido em nove partidas, com seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Ele superou a marca de Ney Franco que, em 2006, conquistou o título da Copa do Brasil (o segundo do Flamengo) no 12° jogo no comando técnico da equipe.

Trajetória de Filipe Luís até o título da Copa do Brasil

Filipe Luís se aposentou da carreira de jogador no final de 2023, após cinco anos com a camisa do Flamengo. Com o sonho de ser treinador, ele começou a nova carreira no sub-17 do Mais Querido. Na categoria, conquistou o título Carioca em cima do Vasco.

Filipe Luís durante o jogo da final da Copa do Brasil na Arena MRV - (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

No início de 2024, Filipe Luís foi convidado pela CBF para o cargo de coordenador de seleções. Ele, no entanto, recusou.

Com a saída de Mário Jorge para o futebol árabe, ele assumiu o time sub-20 da base rubro-negra em junho. Na categoria, conquistou o título do Mundial de Clubes, batendo o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã.

Chegada ao time principal

Com a demissão de Tite no final de setembro, a diretoria do Flamengo optou por uma opção caseira: efetivar o treinador da equipe sub-20.