Fora de Campo

Flamengo provoca Internacional após classificação na Libertadores

Perfil do Rubro-Negro publicou série de postagens em provocação ao rival

imagem cameraArrascaeta e Luiz Araújo após vitória do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
06:10
  • Matéria
  • Matéria

Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado garantiu a classificação do Rubro-Negro para as quartas de final do torneio. Após a partida, o perfil oficial do clube carioca nas redes sociais aproveitou o momento para provocar o rival.

Foram, ao todo, duas publicações em provocação ao Internacional. A primeira, o Flamengo fez referência a chuva de papel picado do início do confronto. A festa Colorada chegou a atrasar o início da partida em 20 minutos. Como referência ao fato, o Rubro-Negro bricou com uma associação com Gonzalo Plata, destaque da vitória: "Chuva de Plata".

Além disso, o perfil do time carioca também relembrou o triunfo da Libertadores de 2019. No caminho, para o título daquele torneio, o Flamengo eliminou o Internacional nas quartas de final. Veja abaixo as publicações:

Internacional x Flamengo

Após vencer o primeiro confronto entre as equipes por 1 a 0, no Maracanã, a equipe do técnico Filipe Luís entrou no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), precisando apenas de um empate. Mesmo com a vantagem, o Rubro-Negro não se escondeu e dominou a partida.

A vitória por 2 a 0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou com com Palta, que tocou de cabeça para trás, onde estava o camisa 10 para finalizar de primeira e marcar.

No segundo tempo, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e chegou a parar na trave com o atacante Borré, aos 36 minutos. Após o susto, o Flamengo garantiu a vitória com um gol de Pedro, aos 42'. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.

Flamengo comemora gol diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Flamengo comemora gol diante do Internacional pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

