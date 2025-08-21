Flamengo garante premiação milionária por vaga nas quartas de final da Libertadores
Rubro-Negro acumula prêmio por desempenho na competição
Além da classificação às quartas de final da Libertadores, o Flamengo garantiu prêmio milionário ao superar o Internacional nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio. Pela vaga na próxima fase da competição, o Rubro-Negro vai arrecadar mais US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões).
➡️ Internacional x Flamengo: atraso por papel picado gera punições?
Pela disputa na fase de grupos e a classificação às oitavas, os times participantes já garantiram US$ 4,25 milhões de premiação fixa, R$ 23 milhões na cotação atual, além de US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória durante a primeira fase do torneio. Desta forma, o Flamengo acumula até aqui US$ 6,94 milhões (aproximadamente R$ 39,1 milhões) em prêmios.
A Libertadores 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade vai distribuir um total de US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) em premiações neste ano.
Veja a premiação da Libertadores 2025 a cada fase
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ R$ 16,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,76 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,8 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 129,9 milhões)
