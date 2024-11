Ex-Flamengo detona atitude de Gabigol: ‘Rancor premeditado’

Gabigol se despe do Flamengo após conquistar título da Copa do Brasil em 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 10:04 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Flamengo sob o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, que sacramentou o título do rubro-negro da Copa do Brasil de 2024, Gabigol anunciou sua despedida do clube que é ídolo. O momento escolhido para anunciar a saída foi duramente criticado por Zinho, ex-jogador multicampeão pelo Flamengo, atualmente comentarista dos canais ESPN.

Zinho critica momento do anúncio de Gabigol

- Precisava ter sido hoje? Ele quer chamar os holofotes para ele com o rancor de uma coisa já premeditada. Ele jogou a decisão já pensando o seguinte: 'Se ganhar, é o meu momento'. Ou seja, Gabigol não pensou no Flamengo, na conquista, na comemoração com os companheiros, só pensou em dar o troco - disse Zinho, antes de completar:

- Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo, a torcida que o ama, o idolatra. Ele não dá entrevista nunca! Quantas vezes nossos repórteres ficam na zona mista e ele passa direto, não dá atenção? Depois ele podia convocar uma coletiva e falar que não ia ficar. Mas hoje, num momento de alegria, e o amor dele com essa torcida? Eu não achei legal. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo - concluiu sobre a saída de Gabigol do Flamengo.

Sobre a relação com Filipe Luís

- O Tite já saiu, está ali um treinador que deu a mão para ele, deu moral para ele, acreditou nele. Ele merece, fez por onde ter esse crédito com o Filipe Luís, mas em nenhum momento agora ele pensa nisso. Pensa nele, no individual. De atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. O Flamengo está acima do Gabigol e da diretoria - completa Zinho.

Títulos de Zinho pelo Flamengo

🏆1987 - Campeonato Brasileiro

🏆1990 - Copa do Brasil

🏆1992 - Campeonato Brasileiro