Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 08/11/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca do pentacampeonato da Copa Do Brasil, o Flamengo visita o {Atlético-MG} neste domingo (10), em Belo Horizonte. O jogo será na Arena MRV, que receberá a sua primeira final nacional. Neste sentido, o time carioca, que possui uma rivalidade histórica com a equipe mineira, pode ficar com a primeira taça da casa do Galo.

No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, ficando com uma boa vantagem na disputa pelo troféu. Assim, mesmo em caso de derrota por um gol de diferença, o Rubro-Negro ficará com a taça.

Primeiro e único jogo entre as equipes na Arena MRV

Essa será apenas a segunda partida entre Flamengo e Atlético-MG na Arena MRV. Pelo primeiro turno do Brasileirão desse ano, o time carioca venceu por 4 a 2, com gols de Bruno Henrique (2x), Carlinhos e Ayrton Lucas.

Rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG possuem uma rivalidade que não é de hoje. Na década de 1980, as equipes protagonizaram grandes jogos. Um deles foi o duelo na Libertadores de 1981, que terminou com o Mais Querido como campeão. Na ocasião, o confronto deixou os atleticanos na bronca por conta da arbitragem.

No total, cinco jogadores do Atlético foram expulsos, resultando na vitória do Flamengo por w.o. O fato marcou a grande rivalidade entre as equipes, que em 1980 decidiram o título do Brasileirão, que também ficou com os cariocas.