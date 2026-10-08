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Flamengo busca manter embalo e aposta em novas referências para bater o Santos

Rubro-Negro reencontra o Peixe na Vila Belmiro com peças importantes de volta

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 07:00
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Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo
Leonardo Jardim no comando do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (8), diante do Santos, na Vila Belmiro, no primeiro compromisso após o fim da Data Fifa. Líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, o Rubro-Negro busca manter a boa fase e seguir na ponta da competição justamente em um momento que exige novas referências dentro do time.

A principal delas pode ser Samuel Lino. O atacante retorna da Seleção Brasileira em alta após marcar dois gols contra a Índia e chega ao Flamengo com moral para assumir um protagonismo ainda maior. Com a fratura no punho sofrida por Arrascaeta durante a Data Fifa, o camisa 10 ficará afastado nas próximas semanas, abrindo espaço para que o ex-Atlético de Madrid seja ainda mais decisivo.

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➡️ Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem Arrascaeta

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Lino já vem ganhando novas funções sob o comando de Leonardo Jardim. Além de um jogador de velocidade e do um contra um pelo lado do campo, passou a participar mais da construção e da organização das jogadas. Sem Arrascaeta, essa característica ganha ainda mais peso e pode fazer do atacante uma das principais referências técnicas do Flamengo na reta final da temporada.

Outro retorno importante é o de Pedro. O centroavante não atravessa seu melhor momento em termos de gols pelo Flamengo, mas balançou a rede pela Seleção e chega com a possibilidade de recuperar confiança. Em uma reta decisiva de Brasileirão e Libertadores, o desempenho do camisa 9 será determinante, e a partida contra o Santos pode ser o primeiro passo dessa retomada.

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Peso do confronto entre Santos e Flamengo

O confronto também carrega uma série de reencontros. Bruno Henrique, Alex Sandro e Danilo voltam à Vila Belmiro para enfrentar o clube que já defenderam, enquanto Gabigol, Rodinei e Willian Arão estarão do outro lado. A partida ainda resgata uma das maiores lembranças do confronto recente entre os clubes: o histórico 5 a 4 para o Flamengo, em 2011, marcado pelos gols de Neymar e pela atuação histórica de Ronaldinho Gaúcho.

No presente, porém, o Flamengo precisa escrever uma nova história. Com a liderança do Brasileirão em jogo, a ausência de Arrascaeta e o retorno de jogadores importantes após a Data Fifa, a partida na Vila reúne ingredientes suficientes para testar a capacidade do time de Jardim de encontrar novas soluções sem perder o ritmo na ponta.

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