O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (8), diante do Santos, na Vila Belmiro, no primeiro compromisso após o fim da Data Fifa. Líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, o Rubro-Negro busca manter a boa fase e seguir na ponta da competição justamente em um momento que exige novas referências dentro do time.

A principal delas pode ser Samuel Lino. O atacante retorna da Seleção Brasileira em alta após marcar dois gols contra a Índia e chega ao Flamengo com moral para assumir um protagonismo ainda maior. Com a fratura no punho sofrida por Arrascaeta durante a Data Fifa, o camisa 10 ficará afastado nas próximas semanas, abrindo espaço para que o ex-Atlético de Madrid seja ainda mais decisivo.

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➡️ Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem Arrascaeta

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Lino já vem ganhando novas funções sob o comando de Leonardo Jardim. Além de um jogador de velocidade e do um contra um pelo lado do campo, passou a participar mais da construção e da organização das jogadas. Sem Arrascaeta, essa característica ganha ainda mais peso e pode fazer do atacante uma das principais referências técnicas do Flamengo na reta final da temporada.

Outro retorno importante é o de Pedro. O centroavante não atravessa seu melhor momento em termos de gols pelo Flamengo, mas balançou a rede pela Seleção e chega com a possibilidade de recuperar confiança. Em uma reta decisiva de Brasileirão e Libertadores, o desempenho do camisa 9 será determinante, e a partida contra o Santos pode ser o primeiro passo dessa retomada.

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Peso do confronto entre Santos e Flamengo

O confronto também carrega uma série de reencontros. Bruno Henrique, Alex Sandro e Danilo voltam à Vila Belmiro para enfrentar o clube que já defenderam, enquanto Gabigol, Rodinei e Willian Arão estarão do outro lado. A partida ainda resgata uma das maiores lembranças do confronto recente entre os clubes: o histórico 5 a 4 para o Flamengo, em 2011, marcado pelos gols de Neymar e pela atuação histórica de Ronaldinho Gaúcho.

No presente, porém, o Flamengo precisa escrever uma nova história. Com a liderança do Brasileirão em jogo, a ausência de Arrascaeta e o retorno de jogadores importantes após a Data Fifa, a partida na Vila reúne ingredientes suficientes para testar a capacidade do time de Jardim de encontrar novas soluções sem perder o ritmo na ponta.

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