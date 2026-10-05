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Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem Arrascaeta

Atacante brilhou na Data Fifa e retorna em alta para a equipe sem Arrascaeta

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 07:00
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Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia
Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Samuel Lino deixou o Flamengo para a Data Fifa vivendo um momento especial. Antes da pausa, o atacante já era o melhor jogador do futebol brasileiro. Não apenas pelos números, mas pela maneira como passou a influenciar o jogo rubro-negro depois da Copa do Mundo. Agora, retorna ao clube ainda mais valorizado, em um momento que pede ainda mais protagonismo.

A passagem pela Seleção Brasileira serviu para confirmar o momento. Lino esteve à disposição de Carlo Ancelotti nos três amistosos desta Data Fifa, entrou nas partidas contra a Austrália e a Índia e encerrou a convocação com uma atuação de destaque na vitória por 4 a 0 sobre os indianos.

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Contra a Índia, Lino precisou de apenas 45 minutos para participar diretamente dos quatro gols brasileiros. Foram dois gols e dois passes decisivos, além de 36 passes certos em 42 tentativas, com aproveitamento de 86%. Também finalizou três vezes, acertou duas no alvo e completou um dos dois dribles que tentou.

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Não foi apenas uma participação para ganhar minutos com a Seleção. Samuel Lino aproveitou a oportunidade.

Samuel Lino não é mais apenas o ponta

O primeiro gol nasceu de uma recuperação de bola no campo de ataque. Douglas Luiz roubou a posse e acionou Pedro, que fez um bonito toque de primeira, de calcanhar, para encontrar Lino em progressão. O atacante invadiu a área e finalizou de chapa, no canto esquerdo do goleiro.

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O segundo veio aos 49 minutos do segundo tempo. Recebeu pela ponta esquerda, partiu para cima do marcador, driblou o defensor e invadiu a área. Dessa vez, bateu no lado direito e surpreendeu o goleiro para fechar a goleada.

São dois gols que também ajudam a explicar o jogador que Lino se tornou no Flamengo. Desde a chegada de Leonardo Jardim, ele deixou de ser aquele ponta preso à beirada do campo, cuja principal função era receber aberto e buscar o um contra um. Continua tendo essa capacidade. Só que agora oferece mais.

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O treinador passou a utilizar o atacante também por dentro, permitindo que ele participe da construção, apareça em zonas centrais e tenha mais liberdade para criar. A mudança aumentou o peso de Lino no jogo e fez dele um jogador muito mais completo. Essa transformação é ainda mais importante agora.

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo
Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A lesão de Arrascaeta muda o cenário

A lesão de Arrascaeta muda o cenário para o Flamengo. O uruguaio não é apenas um jogador de enorme qualidade técnica: é o principal articulador da equipe, responsável por organizar, criar e dar sentido a muitos dos ataques. Sem ele, o time precisará dividir essa responsabilidade.

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Paquetá, Carrascal e Plata também podem exercer funções por dentro. Leonardo Jardim tem alternativas no elenco. Mas Lino chega a esse momento em uma condição diferente: está em alta, ganhou minutos e experiência com a Seleção e acaba de terminar a Data Fifa com dois gols em apenas 45 minutos.

Não significa que ele precise ocupar exatamente o lugar de Arrascaeta. São jogadores diferentes e oferecem características distintas. A questão é que Lino pode ser um dos jogadores responsáveis por fazer o Flamengo continuar produzindo ofensivamente.

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Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
Arrascaeta comemora gol com Samuel Lino (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Depois do amistoso contra a Índia, ele foi questionado se havia recebido uma ligação de Jardim para falar sobre a possibilidade de atuar na função do uruguaio. A resposta foi direta:

"Não me ligou, não disse nada. Nosso grupo é qualificado e tem jogadores que podem suprir essa posição. Eu estou para ajudar o Flamengo, seja qual posição for. Estou preparado."

É uma resposta que combina com o momento do atacante. Lino não precisa ser Arrascaeta. O Flamengo também não pode esperar que seja. Mas, com a ausência do camisa 10, a equipe precisará de jogadores capazes de assumir responsabilidades maiores. E ele chega para esse desafio no melhor momento possível.

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A Data Fifa veio na hora certa

Há outro ponto importante nessa história: a convocação poderia ter representado uma quebra de ritmo para um jogador que vinha sendo o principal destaque do Flamengo. Aconteceu o contrário.

Lino ganhou experiência em um novo ambiente, esteve em campo nos três amistosos e terminou a Data Fifa com uma atuação que pode pesar positivamente na avaliação de Carlo Ancelotti. No último jogo, participou diretamente de todos os gols brasileiros. E o melhor: não se machucou.

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O desempenho também amplia o significado da convocação. O atacante chegou à Seleção como um dos principais nomes do futebol brasileiro e sai dela com ainda mais argumentos para manter esse status. Ao todo, já soma quatro jogos com a camisa do Brasil, 139 minutos em campo e dois gols.

Não é pouca coisa para um jogador que continua construindo seu espaço na Seleção. E, para o Flamengo, melhor ainda.

O Flamengo ganha um Lino ainda maior

O mais importante é que essa história não começou na Seleção. Lino já vinha sendo o grande nome do Flamengo, especialmente depois da Copa do Mundo. A Data Fifa apenas acrescentou uma camada a um momento que já era de afirmação.

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Antes, era comum enxergá-lo principalmente como um ponta de velocidade e drible. Agora, é também um jogador que constrói, se movimenta por dentro, participa da criação, encontra companheiros e aparece para finalizar.

Essa transformação aumenta seu peso dentro da equipe. E talvez essa seja a principal conclusão depois da Data Fifa: o Flamengo perdeu Arrascaeta, mas recuperou Lino ainda maior.

Samuel Lino parece pronto para assumir essa responsabilidade.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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