Estudiantes x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira
Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, a partida terá transmissão do Disney+. Clique aqui para assistir no Disney+.
Após a partida em La Plata, as equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Palmeiras.
Ficha do jogo
Histórico de confronto
Esse será o 13º confronto entre Estudiantes e Flamengo. No retrospecto, o Rubro-Negro leva a melhor, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Neste ano, inclusive, venceu o confronto pela fase de grupos no Maracanã e empatou por 1 a 1 na Argentina.
Mesmo caminho de 2025
Na trajetória do tetracampeonato, o Flamengo também encarou o Estudiantes. Na fase de grupos, enfrentou o time argentino e, nas quartas de final, avançou nos pênaltis. Depois, eliminou o Racing e, na final, venceu o Palmeiras.
Como chega o Estudiantes
Para a partida de ida, o técnico Alexander Medina não contará com Gabriel Neves, lesionado. Tomás Palacios e Leandro González Pirez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não jogam. Guido Carrillo e Jalil Elías são dúvidas.
Como chega o Flamengo
Assim como o Estudiantes, o Flamengo também conta com desfalques importantes. No departamento médico, Arrascaeta e Danilo não viajaram, assim como Jorginho, suspenso. O mesmo aconteceu com Evertton Araújo e Ayrton Lucas, que realizam trabalhos com a preparação física.
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✅ FICHA TÉCNICA
Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)
⚽ Prováveis escalações
🔴⚪ Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré).
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.
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