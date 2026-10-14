Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, a partida terá transmissão do Disney+. Clique aqui para assistir no Disney+.

Após a partida em La Plata, as equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Palmeiras.

continua após a publicidade

Ficha do jogo EST FLA Libertadores Semifinal - jogo de ida Data e Hora quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília) Local Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG) Árbitro Juan Gabriel Benítez (PAR) Assistentes Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir

Histórico de confronto

Esse será o 13º confronto entre Estudiantes e Flamengo. No retrospecto, o Rubro-Negro leva a melhor, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Neste ano, inclusive, venceu o confronto pela fase de grupos no Maracanã e empatou por 1 a 1 na Argentina.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Mesmo caminho de 2025

Na trajetória do tetracampeonato, o Flamengo também encarou o Estudiantes. Na fase de grupos, enfrentou o time argentino e, nas quartas de final, avançou nos pênaltis. Depois, eliminou o Racing e, na final, venceu o Palmeiras.

continua após a publicidade

Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Estudiantes

Para a partida de ida, o técnico Alexander Medina não contará com Gabriel Neves, lesionado. Tomás Palacios e Leandro González Pirez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não jogam. Guido Carrillo e Jalil Elías são dúvidas.

Como chega o Flamengo

Assim como o Estudiantes, o Flamengo também conta com desfalques importantes. No departamento médico, Arrascaeta e Danilo não viajaram, assim como Jorginho, suspenso. O mesmo aconteceu com Evertton Araújo e Ayrton Lucas, que realizam trabalhos com a preparação física.

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)

📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

🔴⚪ Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)

Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré).

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.