O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão contra Fluminense e Estudiantes. Na disputa pela liderança com o Palmeiras, o Rubro-Negro vai com força máxima para a partida na Arena Fonte Nova.

➡️ Opinião: ausência do maestro Jorginho na Libertadores expõe dependência do Flamengo

De volta, Jorginho entra no lugar de Saúl, que começou jogando em La Plata, no meio da semana. O retorno do meia é importantíssimo para o Flamengo, uma vez que sua ausência fez com que a equipe perdesse o poder de domínio do meio-campo.

continua após a publicidade

Árbitro Anderson Daronco expulsa Jorginho, do Flamengo, contra o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos)

Desfalques confirmados

Por outro lado, Evertton Araújo e Ayrton Lucas não viajaram com a delegação. A dupla realizou, nos últimos dias, atividades com a preparação física durante o processo de transição. O zagueiro Danilo e o meia Arrascaeta, que se recuperam de fraturas, completam a lista de desfalques.

Provável escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 31ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador

👁️ Onde assistir: Premiere

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.