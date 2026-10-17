Escalação: Flamengo tem retorno de Jorginho contra o Bahia, mas segue com desfalques
Meia volta a ficar à disposição de Jardim após cumprir suspensões
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão contra Fluminense e Estudiantes. Na disputa pela liderança com o Palmeiras, o Rubro-Negro vai com força máxima para a partida na Arena Fonte Nova.
➡️ Opinião: ausência do maestro Jorginho na Libertadores expõe dependência do Flamengo
De volta, Jorginho entra no lugar de Saúl, que começou jogando em La Plata, no meio da semana. O retorno do meia é importantíssimo para o Flamengo, uma vez que sua ausência fez com que a equipe perdesse o poder de domínio do meio-campo.
Desfalques confirmados
Por outro lado, Evertton Araújo e Ayrton Lucas não viajaram com a delegação. A dupla realizou, nos últimos dias, atividades com a preparação física durante o processo de transição. O zagueiro Danilo e o meia Arrascaeta, que se recuperam de fraturas, completam a lista de desfalques.
Provável escalação do Flamengo
A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador
👁️ Onde assistir: Premiere
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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