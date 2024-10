Entenda como o Flamengo pode aproveitar a Data Fifa

Após duas vitórias, Filipe Luís vai ter mais tempo para treinar o elenco do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a pausa dos clubes para a data Fifa, o Flamengo não joga nesta semana. Segundo o técnico Filipe Luís, o clube vai ter a primeira parada em 28 dias sem folga.

➡️ Confira as dez maiores rivalidades do futebol sul-americano!

Na Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 no sábado (5), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Na entrevista pós jogo, Filipe Luís comentou sobre a da data Fifa e o planejamento de treinos.

- Sobre a Data Fifa, é muito importante para os jogadores descansarem a cabeça. Se não me engano, eles estão há 28 dias sem folga. Esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante quanto um treino. Depois vamos ter tempo, praticamente 10 dias de treino para poder colocar os detalhes finos, porque esse time já está bem treinado. Está bem trabalhado, são ajustes que quero dar sob o meu modelo de jogo. Treinar porque só vídeo não é suficiente. Com esses ajustes no treino, espero ver a evolução da equipe - disse o treinador.

Assim, Filipe Luís tem questões a resolver neste período sem jogos, que pode fazer bem a reta final de temporada do time.

Recuperação total de jogadores lesionados

Há semanas atrás, ainda sobre o comando de Tite, o Rubro-Negro teve problemas com a escassez de jogadores de peso no banco. Em determinado momento, eram sete desfalques por lesão, o que dificultava o planejamento da comissão para o segundo tempo das partidas.

Em Salvador, Filipe Luís, em sua segunda partida à frente da equipe, contou com um elenco mais robusto, tendo apenas os desfalques de Cebolinha, Pedro, Viña e Luiz Araújo, além de Alex Sandro. Gabigol, De La Cruz e Arrascaeta, que foram ausências recentes, estiveram disponíveis para a titularidade. Michael - outro que deixou o DM recentemente - entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti que originou o segundo gol.

Determinado a não poupar atletas, Filipe Luís vai precisar dos principais jogadores saudáveis para a adaptação ao seu modelo de jogo baseado na pressão na marcação.

➡️ Capitão e referência técnica, Gerson vira o principal nome do Flamengo em 2024

Retorno do Gabigol ideal

Desde que assumiu o comando técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís é perguntado sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Amigo do técnico, o ídolo da Nação não faz uma boa temporada, mas participou como titular nos dois jogos com a comissão técnica nova. Na partida contra o Bahia, foi elogiado por Filipe após a vitória.

- Ele fez tudo que eu pedi no jogo. Atacou espaço quando falei que tinha atacar, ele entrou na área quando tinha que entrar, entrou no lugar certo, não perdeu bola de costas. Tudo que eu pedi, ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores- analisou o técnico.

O Flamengo conta com o atleta no ataque titular, após a lesão grave de Pedro. Além dele, Bruno Henrique e Carlinhos são opções na pósição.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No jogo de ida, Gabigol marcou gol irregular em contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Filipe Luís não terá durante a Data Fifa os brasileiros Gerson e Fabrício Bruno, o equatoriano Plata, o chileno Erick Pulgar, e os uruguaios Varela, De la Cruz e Arrascaeta. Os outros atletas do elenco estão disponíveis a sessão de treinamento.

O Flamengo só retorna aos gramados na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), enfrentando o Fluminense pela 30ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, visita o Corinthians pela volta das semifinais da Copa do Brasil, defendendo vantagem mínima na Neo Química Arena.