Alcaraz celebra gol marcado diante do Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo contou com boa atuação de jogadores que saíram do banco para superar o Bahia pelo Brasileirão. A vitória por 2 a 0, no sábado (4), foi construída com um gol de Ayrton Lucas, reserva do lesionado Alex Sandro, e Alcaraz, que entrou no fim e converteu pênalti sofrido pelo também substituto Michael.

➡️ Flamengo engata segunda vitória seguida com Filipe Luís ao bater o Bahia

Há semanas atrás, ainda sobre o comando de Tite, o Rubro-Negro teve problemas com a escassez de jogadores de peso no banco. Em determinado momento, eram sete desfalques por lesão, o que dificultava o planejamento da comissão para o segundo tempo das partidas.

Em Salvador, Filipe Luís, em sua segunda partida à frente da equipe, contou com um elenco mais robusto, tendo apenas os desfalques de Cebolinha, Pedro, Viña e Luiz Araújo, além de Alex. Gabigol, De La Cruz e Arrascaeta, que foram ausências recentes, estiveram disponíveis para a titularidade.

No banco de reservas, Michael - outro que deixou o DM recentemente - e Plata entraram para dar mobilidade ao ataque e tiveram boa atuação nos minutos finais. O "Robozinho", inclusive, sofreu o pênalti que originou o segundo gol. Veja as estatísticas:

⚽ MICHAEL - BAHIA 0x2 FLAMENGO

🕐 Minutos jogados: 15

✅ Ações com a bola: 13

📤 Passes certos: 5/6 (83%)

✈️ Lançamentos certos: 1/1 (100%)

🎯 Chutes: 1

🦶 Faltas sofridas: 1

⚪ Pênaltis sofridos: 1

Michael foi um dos jogadores que saíram do banco no duelo entre Flamengo e Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

⚽ GONZALO PLATA - BAHIA 0x2 FLAMENGO

🕐 Minutos jogados: 15

✅ Ações com a bola: 17

📤 Passes certos: 9/11 (82%)

🧠 Passes decisivos: 1

🤯 Bolas aéreas ganhas: 2/3 (66%)

➡️ Gabigol chega a 300: os jogadores com mais partidas pelo Flamengo

Plata foi um dos jogadores que saíram do banco no duelo entre Flamengo e Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O grande destaque da noite na Bahia ficou por conta de Alcaraz. O meio-campista marcou o tento que fechou o caixão, balançando as redes pela primeira vez desde sua chegada ao Rio de Janeiro.

⚽ CARLOS ALCARAZ - BAHIA 0x2 FLAMENGO

🕐 Minutos jogados: 24

🥅 Gols: 1

✅ Ações com a bola: 27

📤 Passes certos: 10/13 (77%)

🎯 Finalizações no gol: 2

🧼 Dribles certos: 2/4 (50%)

⚔️ Duelos terrestres ganhos: 5/8 (62,5%)

🚫 Desarmes: 3

Contar com um elenco maior e mais opções em cada posição é um fator crucial para o bom início de Filipe Luís na área técnica. São duas vitórias em dois jogos para o ex-lateral, que agora, terá cerca de dez dias livres para implantar sua filosofia de jogo junto ao elenco no Ninho do Urubu.

O Flamengo só retorna aos gramados no dia 17 (quinta-feira), às 20h (horário de Brasília), enfrentando o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, visita o Corinthians pela volta das semifinais da Copa do Brasil, defendendo vantagem mínima na Neo Química Arena.